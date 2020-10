Koning breekt vakantie in Griekenland alsnog af

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Vrijdagmiddag werd bekend dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen, maar in de avond vloog het weer terug naar Nederland.

Verschillende Tweede Kamerleden reageerden geërgerd op het vakantiebezoek van de koning. “Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”, sprak fractievoorzitter Jesse Klaver.

SP’er Ronald van Raak zei het niet bij de “geest van deze tijd” te vinden passen dat Willem-Alexander op vakantie gaat. Liever ziet hij dat de koning rechtsomkeert maakt. Ook hekelt hij de geheimzinnigheid rondom de reis. “Dit moet gewoon gezegd kunnen worden, het is geen staatsgeheim.”

Willem-Alexander en Máxima raakten eerder deze zomer in opspraak, omdat ze tijdens hun vakantie in Griekenland niet 1,5 meter afstand hielden van een restauranteigenaar met wie ze op de foto gingen.

Lees ook:

Gedoe over het salaris van de koning is ook een oranjetraditie

De wenkbrauwen in de Tweede Kamer schoten vorige week weer omhoog. Vijf procent salarisverhoging voor Willem-Alexander en Máxima, en een forse ‘studiebeurs’ voor Amalia vanaf haar achttiende jaar van ruim tweeënhalve ton, is dat wel verantwoord in crisistijd?