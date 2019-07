Komt het Haga-dossier dan toch naar buiten?

Het is alsof Real Madrid ineens een B-team is geworden, vindt Söner Atasoy. Het ‘gestuntel’ van de overheid heeft al het vertrouwen van de bestuurder de grond in geslagen. “Het is sneu dat je organen waarin je heel veel vertrouwen had nu paniekvoetbal ziet spelen”, zegt hij. “Of we nu gaan winnen of verliezen, dat vertrouwen is er niet meer.”

De ‘wedstrijd’ waar Atasoy op doelt, is het kat-en-muisspel dat al jaren gaande is tussen zijn school, het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, en de overheid. Al sinds de plannen voor de oprichting (de school opende in 2017) werkt de gemeente hem naar eigen zeggen tegen. Amsterdam en Den Haag volgen de school met argusogen, al helemaal sinds de AIVD eerder dit jaar waarschuwde voor ‘ondemocratische tendenzen’ en salafistische invloeden.

Gevonden gebreken

De onderwijsinspectie constateerde onlangs dat daar geen sprake van is, maar vond tijdens een groot onderzoek wel andere gebreken. Volgens de advocaat van de school beticht de inspectie het Haga in een nog niet verschenen rapport onder meer van financieel wanbeheer, ontoereikend burgerschapsonderwijs en ‘flirten met omstreden contacten’. Allemaal onzin, zegt Atasoy, die de publicatie van het rapport met een kort geding tegen probeerde te houden.

Als de rechter daarin meegaat, krijgt het conflict een ‘zachte landing’, zegt Atasoy. Maar als het rapport wel openbaar wordt, gaat de vete tussen de islamitische school en de overheid mogelijk een grimmige nieuwe fase in. Als er volgens de inspectie sprake is van wanbeheer, kan minister Slob (onderwijs) besluiten om een ‘aanwijzing’ te geven om het schoolbestuur te vervangen. Als de school die aanwijzing negeert, kan de financiering worden stopgezet. Of Slob deze maatregel overweegt, wil een woordvoerder niet zeggen. “We wachten de uitspraak af.”

Geen angst

Atasoy is hoe dan ook niet van plan om de deuren van zijn school te sluiten, zegt hij. Als Den Haag de hand op de knip houdt, zoekt hij zijn heil elders. “Ik ben niet bang voor het voortbestaan van de school. Het ergste is dat de bekostiging stopt, maar dat gaan ze in Den Haag als een boemerang terugkrijgen. Dan gaan we verder met geld uit het buitenland.”

Het gevecht met de overheid gaat allang niet meer alleen over de feiten, vindt Atasoy, maar staat voor een tweedeling in de maatschappij. “De islamitische gemeenschap is boos”, zegt hij. “Zij komen verhaal halen, er is onrust. Als wij verliezen, worden ook anderen zenuwachtig.”

Burgemeester Femke Halsema wil al langer dat het bestuur vertrekt en sprak eerder deze week met vertegenwoordigers uit de Amsterdamse islamitische gemeenschap over het Haga Lyceum. Ze wilde volgens een woordvoerder benadrukken dat de gemeente niet tegen islamitisch onderwijs is, maar wel tegen de huidige schoolbestuurders. Daarover zijn nog steeds ‘veel vragen’, aldus de woordvoerder.

'Halsema zoekt de aanval'

Atasoy was niet uitgenodigd voor dit gesprek, maar hoorde later van bekenden dat er door de islamitische gemeenschap veel kritiek op de gemeente en haar werkwijze werd geleverd. Bij zijn achterban leeft het gevoel dat de gemeente zich niet blind moet staren op de AIVD en de NCTV. “De burgemeester zoekt nog steeds de aanval. Van onze kant proberen wij er echt uit te komen. Maar het onrechtvaardigheidsgevoel overheerst.”

De gemeenschap heeft juist blind vertrouwen nodig van de overheid, zegt Atasoy, maar hij ziet het tegenovergestelde gebeuren. “Ik denk dat ik ga verliezen en dat de rechter een politieke uitspraak zal doen.”

Daarmee is de strijd nog niet klaar. Atasoy zegt ‘belastende informatie’ te hebben over de AIVD, die hij naar buiten wil brengen als het kritische rapport van de inspectie verschijnt. Hij heeft vandaag alle moskeebesturen uitgenodigd – zijn achterban, zegt hij – om te praten over de volgende stap. “We hebben onze munitie nog niet verschoten.”

