Komt er een jaar na de hamstergekte dan toch een tekort aan toiletpapier?

Tijden van hoge nood maken duidelijk wat voor de mens echt van fundamentele waarde is. Toiletpapier hoort daar zeker bij. Met de dreiging van het toen nog onbekende coronavirus puilden de winkelwagentjes in supermarkten uit van de rollen toiletpapier. Terwijl er geen schaarste was, of dreigde. Die schaarste dreigt nu wel. Niet door een virus, maar door een tekort aan zeecontainers.

De vraag naar containers is de laatste maanden sterk toegenomen doordat China een steeds groter deel van het beschikbare zeetransport opslokt. Als de vraag naar goederen in dat land toeneemt, is dat direct te voelen in de rest van de wereld. Dat geldt vooral voor de bulktransporten die veel ruimte innemen. Houtpulp waar toiletpapier van wordt gemaakt is zo’n bulkproduct.

Penibele situatie

Houtpulp komt voor een belangrijk deel uit Brazilië. Daar zit ook de grootste producent; Suzano uit Sao Paolo, goed voor ongeveer een derde van de totale wereldwijde productie van houtpulp. Bestuursvoorzitter Walter Schalka zei afgelopen week tegen persbureau Bloomberg dat de situatie penibel wordt. Door het tekort aan zeecontainers schuiven leveringen op. Dat kan op termijn zorgen voor tekorten bij de producenten van toiletpapier. Zij kunnen nog even teren op hun voorraden pulp, maar die raken een keer op. Schalka verwacht dat de komende maanden de wachttijden alleen maar toenemen. Volgens de bestuursvoorzitter hebben ook andere Zuid-Amerikaanse producenten van bulkgoederen last van de tekorten.

Door de schaarste stijgen de prijzen voor het vervoer. Dat kan uiteindelijk bij de consument terechtkomen. Die zal dan een hogere prijs betalen voor zijn of haar toiletpapier. Een tekort aan toiletpapier is niet erg waarschijnlijk, tenzij er weer een enorme run op de supermarkten komt. Groot inslaan is dus niet nodig, al zijn hamsteraars die nog genieten van grote voorraden in hun voorraadkasten en op vlierings wel goedkoper uit als de prijzen straks stijgen.

