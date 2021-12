Komt de islamitische basisschool in het Westland er dan toch?

De gemoederen liepen de afgelopen jaren hoog op in het Westland, een tuinbouwgebied tussen Rotterdam en Den Haag. Zo hoog, dat áls de islamitische school na jaren van bezwaren en procedures tegen de goedgekeurde aanvraag, wordt geopend, de onderwijswethouder er wat zijn eigen partij LPF betreft absoluut niet bij is. “Dat moment moet hij maar aan zich voorbij laten gaan”, zegt LPF Westland-raadslid Dave van Koppen. “Wij willen geen islamitische basisschool in onze gemeente. Ik zou het hem kwalijk nemen als hij dat, als LPF’er, een mooie dag zou noemen. Hij snapt zelf ook wel dat hij dat aan een collega-wethoudertje moet overlaten.”

Minister passeert protesterende raad

Het is een keuze die de huidige wethouder niet eens hoeft te maken. Een gebouw voor de tachtig tot honderd beoogde leerlingen is nog niet in zicht. En dat had het wel moeten zijn, vindt demissionair onderwijsminister Slob. De gemeenteraad, waarin Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en LPF Westland de meerderheid vormen, heeft de wetten simpelweg te respecteren, stelt Slob. Het moet stoppen met het opwerpen van hindernissen, bezwaren en procedures die de opening vertragen. De minister zet voor het eerst in zijn ambtsperiode een ‘indeplaatsstelling’ in, waarbij de protesterende gemeenteraad wordt gepasseerd. De bal ligt nu bij het gemeentebestuur. Dat moet definitief tot uitvoering overgaan.

“Er is hier letterlijk alles uit de kast getrokken wat er uit de kast te trekken valt om de boel te treiteren, te saboteren en te vertragen”, zegt Ali Ahrouch, de voorzitter van het College van Bestuur van Yunus Emre, dat al meerdere scholen in Den Haag en omgeving heeft.

Niet welkom?

Aan de telefoon zegt hij de rust te willen bewaren, maar boos klinkt hij toch. “Het Westland is een bizarre plek, eerlijk gezegd. In de jaren zestig kwamen hier moslims terecht om in de kassen te werken. Sindsdien wonen we hier. Er is dus behoefte aan deze school, dat is aangetoond. Er wonen hier zo’n vierduizend, vijfduizend moslims. De procedure is goed doorlopen, en in Nederland spreekt de procedure. Niet de onderbuik. Maar op de een of andere manier zit er een kronkel hier. Het is alsof we niet welkom zijn, terwijl we er alle recht op hebben. Als Westlanders het je niet gunnen trekken ze alles uit de kast om het te voorkomen. De democratie is misbruikt. Als ik had geweten dat we hier in een of andere bananenrepubliek hadden geleefd, hadden we dit plan nooit ingediend.”

Kijken naar een locatie

Onderwijswethouder Ben van der Stee (LPF Westland) beschrijft zijn positie als ‘een spagaat’. Zijn partij is tegen. “De gemeenteraad heeft alle mogelijke middelen ingezet tot ze op zijn. Dit is dualisme ten top: ik heb de verantwoordelijkheid om dit uit te voeren. We nemen de school op in het huisvestingsprogramma en gaan de komende weken kijken naar een locatie.”

Emoties in dergelijke dossiers horen bij het DNA van het Westland, zegt hij. “Westlanders willen graag dat je een gezellige buur bent, elkaar in de gaten houdt en helpt als het nodig is. Deze kinderen zitten nu in hun eigen dorp op school. Laat die kinderen daar. Waarom zou een kind uit Wateringen naar Naaldwijk moeten om naar school te gaan? Wat ons betreft zit een kind het liefst op school bij vriendjes uit de straat.”

Het islamitische schoolbestuur hoopt dat er vaart komt in het dossier. Als er inderdaad geen wethouder de school komt openen? “Nou, dan openen we hem toch zelf? Daar gaan we niet van wakker liggen. De wethouder is van harte welkom, maar uiteindelijk gaan we ook zonder die komst gewoon open.”

