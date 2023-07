Komst van Fremantle Highway baart burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog zorgen. ‘Maar we raken hier niet snel in paniek’

Burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent, houdt de “vinger aan de pols en haar hart vast”, zegt ze. Om de paar uur krijgt Van Gent, veertien jaar lang Tweede Kamerlid voor GroenLinks, van Rijkswaterstaat en van de Veiligheidsregio een update over de stand van zaken rond de brandende Fremantle Highway. “Het laatste nieuws van vanochtend is dat het schip stabiel is en heel langzaam maar gestaag onze richting op komt. Het brandt nog wel, maar er is weinig rookontwikkeling. Het moet een drukke vaarweg over, en dat gebeurt aan de hand van een hele reeks veiligheidsprotocollen.”

Ze heeft geen zin om te speculeren over wat er allemaal mis kan gaan, zegt ze. “Overal is rekening mee gehouden. Mocht er olie gaan lekken uit het schip, dan kan de voorraad snel worden geruimd door de twee sleepboten.”

Er gebeurt een hoop in het waddengebied

Niemand is blij met de verscheping naar Schiermonnikoog, zegt Van Gent. “Op het eiland heeft iedereen het erover. Het zijn nuchtere mensen, ze raken niet snel in paniek, maar zijn wel bezorgd. De enorme puinhoop die de containerramp met MSC Zoe in 2019 veroorzaakte, staat iedereen nog voor de geest. Het leger heeft hier nog geholpen om alle plastic afval op te ruimen. Toen speelden slechte weersomstandigheden een hoofdrol. Het is niet vergelijkbaar met de situatie nu.”

Feit is wel dat er een hoop gebeurt in het waddengebied, zegt Van Gent. “Dit weekend was er nog een proefboring naar gas. Ook actueel is het windmolenpark noordelijk van de Waddeneilanden. Ik ben niet tegen windenergie, maar de vraag is vooral hoe we de kabels naar het vasteland leiden. De gevolgen kunnen ecologisch behoorlijk ingrijpend zijn. Nu ligt het idee voor om ze in een tunnel naar de Eemshaven te leggen.”

De brand moet eerst uit

Dat de Fremantle Highway veiliger ligt boven Schiermonnikoog, daar is Van Gent inmiddels van overtuigd. “Noordelijk van Schier is het minder druk, op en onder het wateroppervlak. Er varen minder schepen, maar ik heb ook begrepen dat op die locatie minder gas- en elektriciteitsleidingen op de zeebodem liggen. Ook dat speelt een rol.”

Als alles goed gaat, komt het vrachtschip vandaag op zijn bestemming aan. “Hoe lang het daar blijft liggen, weten we niet. De brand moet eerst uit, misschien kan de regen daaraan bijdragen. In welke haven het schip uiteindelijk belandt, is niet bekend. Dat is echt aan minister Harbers (van infrastructuur en waterstaat, red.).”

Vorige week kwam de Fremantle Highway in de problemen toen er brand uitbrak op het schip, dat op weg was naar Bremerhaven in Duitsland. Aan boord zijn een kleine vierduizend auto’s, waarvan vijfhonderd elektrisch. Waarschijnlijk is een daarvan in brand gevlogen.

