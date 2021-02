Kom maar op met dat vaccin, zeggen de buren van de Nijmeegse AstraZeneca-fabriek

Bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen oogt verlaten. Hier staat de enige fabriek van AstraZeneca in Nederland, maar van de wereldwijde aandacht voor de farmaceut is niets te merken. Het Brits-Zweedse bedrijf zit in een onopvallend pand met een lichte gevel van aluminium golfplaten, met daarop de bedrijfsnaam.

Het vaccin van AstraZeneca werd vrijdag door de Europese medicijnwaakhond EMA goedgekeurd, als derde in de strijd tegen corona. De effectiviteit is 60 procent. Lager dan de eerdere vaccins van Pfizer en Moderna, maar volgens EMA nog altijd genoeg om de pandemie mee te te lijf te gaan.

Op de Westkanaaldijk wapperen vlaggen. Een grote hond blaft achter een gesloten hek bij een van de autodealers verderop in de straat. Normaal gesproken is het hier op een zaterdagmiddag druk, maar in tijden van lockdown heeft niemand er iets te zoeken. Hoewel de showroom gesloten is, brandt bij Auto Traa de verlichting. “Er is altijd wat te doen en mensen kunnen een afspraak maken voor de werkplaats”, zegt verkoper Bas Adelaar, voor wie de zaken ‘vrij dramatisch’ lopen dit jaar.

‘Ik kan niet wachten’

Op een doordeweekse dag ziet Adelaar de busjes heen en weer rijden naar de twee locaties van AstraZeneca op het terrein. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de farmaceut. “Ik heb natuurlijk gehoord dat de bescherming iets minder is. Maar als het mij wordt aangeboden, zou ik het vandaag nog nemen. Hoe sneller we vaccineren, hoe sneller ons bedrijf open kan en ik weer eens met m’n gezin uit eten kan. Ik kan niet wachten.”

Even verderop fietst Jasper Brouwers met zijn dochtertje achterop in de straffe wind langs het Maas-Waalkanaal. Net als de meeste mensen uit de buurt weet hij niet dat AstraZeneca hier een vestiging heeft. Hier worden onder andere medicijnen tegen kanker gemaakt en vaccinaties voor premature baby’s. Het coronavaccin wordt hier niet gemaakt, dat gebeurt onder andere in een fabriek in België.

Brouwers vermoedt dat hij als medewerker in de zorg dit voorjaar het AstraZeneca-vaccin krijgt aangeboden. “Als ik de keuze had, ging ik natuurlijk voor het vaccin dat de meeste bescherming biedt. Maar het aanbod is schaars en dan heb ik liever dat de meest kwetsbare mensen het best werkende vaccin krijgen. Voor mezelf vind ik dit vaccin ook prima.”

Aarzeling

Bij de bushalte staat René-Emanuel Turcas. De jonge ondernemer woont bij zijn ouders in de wijk Lindenholt, tegenover het industrieterrein. “Als het vaccin veilig is, moeten we ervoor gaan.” Toch aarzelt hij nog. “Je kunt je afvragen of er niet eerst meer onderzoek nodig is. Dat geldt niet alleen voor AstraZeneca, maar voor alle vaccins die zo snel op de markt komen. Onze volksgezondheid vind ik belangrijker dan snel weer op een terrasje kunnen zitten.”

