Koerdische waarnemers: ‘Geïntimideerd tijdens Turkse verkiezingen’

Ineens gaat het mis, zondagavond in de Amsterdamse Rai. Op de laatste dag waarop Nederlandse Turken kunnen stemmen voor de presidentsverkiezingen in Turkije, is de stemlocatie plotsklaps het toneel van een kluwen worstelende mensen. Er wordt flink getrokken, er vallen klappen en iemand krijgt een beuk met een stoel. Het zijn vooral verkiezingswaarnemers van verschillende politieke partijen die met elkaar op de vuist gaan, zal later blijken.

‘Escalatie was de bedoeling’

“Dit is precies wat de aanhangers van nationalistische partijen voor ogen hadden”, zegt Hüseyin Yildiz maandagochtend. Hij is bestuurslid van de Nederlands-Koerdische organisatie Demned. “Van de eerste tot de laatste verkiezingsdag probeerden ze een escalatie uit te lokken. Nu kunnen ze zeggen dat Koerdische terroristen de stembussen hebben aangevallen. Dat zal Erdogan vast gebruiken in zijn campagne.”

Toeval of niet, de Turkse staatsomroep geeft kort na het opstootje inderdaad de Koerden de schuld. ‘Een groep met daarin supporters van de terroristische PKK-organisatie heeft de verkiezingswaarnemers aangevallen’, schrijft TRT World op haar website. ‘Ze riepen slogans voor de partij en haar veroordeelde leider Abdullah Öcalan.’

Hoe de omroep aan de informatie komt en wat daarvan klopt, is onduidelijk. De omroep zegt financieel en redactioneel onafhankelijk te zijn, maar wordt vooral in het Westen vaak gezien als spreekbuis van de zittende regering van president Recep Tayyip Erdogan en zijn AK-partij (AKP). Erdogan is op dit moment verwikkeld in een nek-aan-nekrace met zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu. Die laatste krijgt steun van veel Koerden.

Auto’s met Turkse vlaggen en muziek

Yildiz kan niet zeggen of Koerdische waarnemers inderdaad de eerste klap hebben uitgedeeld. Hij zat zelf op het moment van de vechtpartij als waarnemer bij het stembureau in Den Haag. Maar ook daar was de spanning voelbaar tussen Koerden enerzijds en aanhangers van regeringspartij AKP en de uiterst rechtse MHP anderzijds. “Vanaf dag één van de verkiezingen reden er auto’s en motoren langs onze Koerdische culturele vereniging, met Turkse vlaggen en nationalistische muziek. Het is pure provocatie en uitlokking.”

In Nederland konden tot en met zondag zo’n 250.000 Turkse Nederlanders hun stem uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Dat kon op locaties in Amsterdam, Deventer en Den Haag. Zo’n 44 procent van hen brengt overigens géén stem uit, blijkt uit onderzoek van denktank Clingendael. In Turkije gaat de bevolking op 14 mei naar de stembus.

