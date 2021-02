KNMI kondigt voor zondag code rood aan; snijdende kou, veel wind, en vooral: veel sneeuw

Door de stevige oostenwind komt er een sneeuwjacht. Dan ontstaan er door de krachtige wind sneeuwduinen, die wel een meter hoog kunnen worden. Die kunnen voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 m, en is het voor het gevoel snijdend koud.

In Nederland, met uitzondering van het noorden, begint het zaterdagavond met sneeuwen. Dat blijft doorgaan tot zondag, zo is de verwachting van Weer.nl. De meeste sneeuw valt in het oosten, het rivierengebied en in de Achterhoek. Lokaal kan er een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan.

Sneeuwstorm

De kans bestaat dat er een sneeuwstorm komt. Daar is sprake van als er bij sneeuwval temperaturen worden gemeten van -15 graden. In 2010 had Nederland voor het laatst met een sneeuwstorm te maken. Door de enorme hoeveelheid sneeuw die aanstaande is, worden veel problemen verwacht. Zo wordt iedereen opgeroepen niet de weg op te gaan.

Het neerslaggebied trekt zaterdagmiddag Nederland binnen. Rond 19.00 uur begint het op de meeste plekken met sneeuwen, terwijl het zuiden eerst nog met regen te maken krijgt. In de nacht van zaterdag op zondag breidt de sneeuw zich over het hele land uit. Alleen het noorden lijkt er aan te komen. In de rest van het land wordt het volgens Weer.nl “bar winterweer”.

Op veel plaatsen valt uiteindelijk 10 centimeter of meer, zo is de voorspelling. In het oosten kan er lokaal zelfs 20 tot 30 centimeter vallen. In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag op 11 december een laag van 44 centimeter. Ook in 2010 en 2005 vielen er tientallen centimeters. Het record stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.

546 strooiwagens staan klaar

Rijkswaterstaat laat weten 546 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 losse sneeuwschuivers in te kunnen zetten. Ook staan drie speciale calamiteitenmachines op strategische plaatsen in het land klaar. De machines komen in actie om eventuele ijsplaten te bestrijden. Onder hoge druk spuiten de machines een warme zoutoplossing (circa 60 graden) op het ijs om de gladheid te bestrijden.

Behalve de gladheidsbestrijding zet Rijkswaterstaat extra weginspecteurs in en extra mankracht in de verkeerscentrales. Daarnaast staan op strategische plekken extra bergers opgesteld. Op die manier kunnen weggebruikers die stranden, zo snel mogelijk worden geholpen.

Hoewel Rijkswaterstaat op tijd begint met strooien is de verwachting dat gladheid vanwege de hevige sneeuwval mogelijk niet helemaal kan worden voorkomen. Evenals de ANWB adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers indien mogelijk de reis uit te stellen.

