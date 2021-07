Liveblog Wateroverlast Limburg

KNMI geeft code rood af, camping Roermond ontruimd

Snelweg A79 ter hoogte van Heerlen, dinsdag. Beeld ANP

In dit liveblog leest u het laatste nieuws over de wateroverlast in Limburg. Vanwege het extreme weer gaf het KNMI dinsdagavond code oranje af. De waarschuwing geldt tot donderdagavond.