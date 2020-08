Knalrode shirts en ‘Help’ op het Malieveld: de evenementenbranche wil nog een ronde steungeld

Ze verzuipen bijna op het veel te grote en natte Haagse Malieveld, maar ze vallen wel op, de 550 actievoerders uit de evenementenbranche. Knalrode shirts dragen ze met op de borst ‘Code rood’ en op de rug ‘Live is beautiful’. Voor de demonstratie officieel begint, oefenen ze met omvallen. Een grappig gezicht en keurig op anderhalve meter, maar het symboliseert natuurlijk een regelrechte ramp. Haast geen sector is harder door de coronacrisis getroffen dan de evenementenbranche. Of je hier vandaag nu bent als standbouwer, verhuurder van toiletblokken, vertegenwoordiger van een artiestenbureau of als leverancier van partytenten: de nood is aan de man. Een van de sprekers op het podium zegt: “Wij liggen op de ic van de overheid en zonder ons is er geen hartslag meer”.

Thijs Peters, verkoopdirecteur bij Postillion Hotels, weet ervan mee te praten. “Wij hebben al van 35 procent van onze medewerkers afscheid moeten nemen.” Postillion haalt ongeveer de helft van de omzet uit het organiseren van vergaderingen en congressen. Een bedrijfstak waar eerder al harde klappen vielen; onder meer bij de Amsterdamse Rai en het Rotterdamse Ahoy raken veel mensen hun baan kwijt. “Wij zijn vanaf het eerste moment getroffen. De kern van wat wij doen is mensen samenbrengen. Dat stopte. Nu kunnen wij nog geld verdienen met onze hotelkamers, maar de zalen blijven leeg.”

Peters is hier naartoe gekomen om, zoals hij dat zegt, ‘het belang van de evenementenbranche voor de samenleving nogmaals aan te tonen’. Hij denkt zelfs dat ‘zijn’ sector zal bijdragen aan de oplossing van het nare virus. “Om tot een medicijn tegen aids te komen zijn er ook eerst mensen samengekomen op congressen.” Maar hij demonstreert vandaag ook omdat hij ervan overtuigd is dat er meer kan dan met de maatregelen van nu. “Wij zijn een van de meest creatieve branches en we nemen onze bezoekers uiterst serieus. Niemand wil besmettingen op zijn geweten hebben, wij kunnen dat verantwoord aan. Maar wel met extra noodsteun, want als de steun stopt, voorzie ik een slagveld.”

Beeld ANP

‘Gebruik het steungeld voor een nieuw verdienmodel’

Inmiddels heeft Rob Lagendijk het podium verlaten. Hij heeft zojuist het Malieveld bemoedigend toegesproken. Lagendijk werkt als businessontwikkelaar bij WijnSpijs, een culinair bureau dat wijnwandelingen organiseert, een soort tours langs restaurants. Tot in maart dan, want toen was het uit met de pret. Lagendijk: “In de afgelopen tien jaar hebben we in 120 steden wandelingen uitgerold. Daar kwam in één klap een eind aan.” Maar ondernemerschap betekent snel kunnen schakelen, vinden ze bij WijnSpijs, en dus doen ze nu in onlinewijncursussen, naast de wandelingen, die wel weer enigszins op gang komen.

Ook Lagendijk vindt dat er een derde pakket aan noodsteun moet komen, maar wel om een andere reden dan de meeste mensen die hier zijn: “Ik kom te veel slachtoffers tegen. Maar die rol is nooit een oplossing. Daarom ben ik hier vooral ter inspiratie, om een oproep te doen aan al die ondernemers, of ze nu toiletblokken verhuren of een artiestenbureau hebben. Het is echt niet voorbij met corona. Gebruik het steungeld om een nieuw verdienmodel te bouwen.”

Lees ook:

Online-Lowlands is een muzikale pleister op de coronawond

Zestigduizend bezoekers hadden afgelopen weekend naar Biddinghuizen moeten afreizen voor het Lowlandsfestival.