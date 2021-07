Klokkenluider: Politie kreeg de opdracht levensgevaarlijke truckchauffeur niet meer te controleren

De omgekomen motoragent Arno (de politie vermeld om privacyredenen geen achternamen van agenten) werd vorige week in Rotterdam door een erehaag van collega’s begeleid naar zijn graf. Zijn collega en vriend Mike Damen heeft als klokkenluider van de Rotterdamse politie nu de publiciteit gezocht.

Damen stelt dat verkeersagenten op de motor van hun leidinggevenden opdracht hadden gekregen deze chauffeur maar niet meer op de weg te controleren. De chauffeur is een goede bekende van de verkeerspolitie, en staat intern als ‘levensgevaarlijk’ te boek. “We moesten voorkomen dat we met de motor voor zijn vrachtwagen gingen rijden”, zegt Damen. De politie wil nog niet reageren.

De klokkenluider deed zijn verhaal zondagavond laat bij het radioprogramma Met het oog op morgen. Hij was vijftien jaar diens naaste collega, en ook een collega geweest van die andere zwaar verwonde agent. Damen treedt tegen het advies van de korpsleiding naar buiten, omdat hij wil ‘voorkomen’ dat deze chauffeur ooit nog iemand aanrijdt.

Eerder reed hij over de arm van agent Dennis

Het meest pijnlijk is volgens de klokkenluider dat de trucker inmiddels dacht ‘zich alles te kunnen veroorloven’, aangezien hij niet meer werd gecontroleerd. Damen controleerde de chauffeur zelf als agent drie keer. Hij zegt daarna privé door de chauffeur te zijn lastiggevallen en bedreigd. “Ik zal eerlijk zeggen dat zelfs ik bang was voor die man.”

De verdachte vrachtwagenchauffeur reed in 2015 op de A15 een verkeersagent aan en reed na het incident door. Agent Dennis verloor hierbij zijn arm. De agent heeft steeds gezegd dat de aanrijding opzettelijk was. De nu 45-jarige chauffeur uit Melissant, een dorp op Goeree-Overflakkee, zou een hekel aan de politie hebben.

De agent had een signaal gegeven hem te volgen, vanwege vermoedens van overbelading van de vrachtwagen. Toen verhoogde de chauffeur bij de afrit plotseling zijn snelheid, raakte daarbij de politiemotor en reed uiteindelijk over de arm van de agent.

De zaak kwam niet voor het strafrecht, maar werd in 2018 behandeld als een zware overtreding van de Wegenverkeerswet. Volgens de chauffeur reed de agent in zijn dode hoek. De rechtbank oordeelde dat de chauffeur ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ had gehandeld en gaf hem een taakstraf van 240 uur, met voor 1,5 jaar een voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbewijs. Volgens de klokkenluider is de chauffeur er te ‘makkelijk’ mee weggekomen. “We willen nu de onderste steen boven.”

Volgens de chauffeur was het een ongeluk

In juli vorig jaar reed deze chauffeur met zijn vrachtwagen weer iemand aan in Rockanje. Deze 79-jarige fietsster overleed aan haar verwondingen. Volgens de chauffeur was het een ongeluk. De zaak is nog steeds in behandeling en de aanklacht niet duidelijk.

Ook na de recente aanrijding van agent Arno reed de trucker uit Melissant door. Het Openbaar Ministerie gaat deze keer wel uit van kwade opzet, en dood door schuld. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie en het Openbaar Ministerie, en ook de politievakbond willen hangende het onderzoek niet reageren. Minister Grapperhaus is ontsteld over de dood van de agent. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat het een “excessief” geval is, maar dat de veiligheid van agenten hoog op de politieke agenda staat.

