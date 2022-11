Klimaatactivisten bezetten Schiphol: ‘Korte vluchten schrappen is zo makkelijk’

Ongeveer 500 klimaatactivisten bezetten zaterdagmiddag het platform voor privéjets op luchthaven Schiphol. Groepen betogers zitten onder de vliegtuigen, anderen fietsen in kolonne over het terrein.

“Het is bijzonder, veel mensen zijn aan het zingen, veel mensen zitten onder de vliegtuigen en wij fietsen lekker rondjes”, vertelt de 35-jarige Eelke. De marechaussee heeft zaterdagmiddag tientallen actievoerders aangehouden. Volgens een woordvoerder gaat het verwijderen van alle klimaatactivisten nog uren duren, sommige activisten zitten vastgemaakt aan de vliegtuigen.

Door over het platform te blijven fietsen, voorkomen klimaatactivisten namens Greenpeace en Extinction Rebellion dat er privévliegtuigen kunnen vertrekken vanaf het afgelegen platform op luchthaven Schiphol. Op hetzelfde moment demonstreerden ruim honderd mensen in Schiphol Plaza. De veelal jonge demonstranten zaten in een grote groep in het winkelgebied en maakten muziek.

De Marechaussee arresteert klimaatactivisten op Schiphol. Beeld ANP

Klimaattop

De acties aan het begin van de klimaattop in Egypte zijn gericht tegen ‘een van de grootste vervuilers’. “Overbodige vluchten schrappen is zó eenvoudig”, legt Eelke uit. “ Dat doet niet veel pijn, en toch doen we het niet. Hoe gaan we dan de klimaatverandering stoppen?”

Eelke is installateur van zonnepanelen. Hij wil als actievoerder niet met zijn achternaam in de krant omdat onzeker is welke gevolgen dat kan hebben. Van de ruim 500 betogers die zaterdagmiddag even na half 1 naar het platform voor privéjets liepen, zijn er enkele tientallen aan het hek tegengehouden door de marechaussee. Dat gebeurde ‘behoorlijk hardhandig’, vertelt een van hen, de 56-jarige Sylvia Cool. “Maar de actie is perfect gecoördineerd. Er zitten een paar honderd mensen onder de vliegtuigen.”

Cool toont de achterkant van haar groene hesje, waarop ‘well being’ is geschreven. Zij had als taak andere actievoerders bij te staan. “Ik vind het vervelend voor de mensen die nu bij de vliegtuigen zitten en straks misschien in paniek raken, als de marechaussee of de politie ze wil wegslepen.” Na een dik uur verlaat een klein groepje actievoerders het platform, na te zijn gewaarschuwd dat er zal worden ingegrepen tegen iedereen die niet vrijwillig vertrekt.

38 privévliegtuigen

De meesten blijven zitten. “Zo lang het kan”, verzekert Eelke vanaf zijn fiets. Buiten het hek houden trommelaars en af en toe een zanger van protestliederen de moed erin. “Het is aan de actievoerders hoe lang de actie duurt”, zegt Dewi Zloch van Greenpeace. “Sommigen zitten met buizen om hun armen aan elkaar vast en daaromheen zitten weer anderen, terwijl anderen rondfietsen. We zijn heel blij hoe de actie tot nu toe verloopt.”

Vandaag houden we alle privévluchten aan de grond, zegt Tessel Hofstede die als woordvoerder van burgerbeweging Extinction Rebellion optreedt. “Gemiddeld vertrekken er per dag 38 privévliegtuigen van Schiphol. Rijke mensen nemen daarmee een onverantwoord grote hap uit het beperkte koolstofbudget dat we met z’n allen hebben. Wij willen dat Schiphol gaat krimpen, te beginnen met privévluchten.”

Beeld ANP

Amsterdamse Bos

De actievoerders zijn eind van de ochtend gekleed in witte pakken vanuit het Amsterdamse Bos naar Schiphol gewandeld, de fietsers kwamen in een geel hesje vanuit de stad. Vooraf wisten de meesten niet waar ze precies naar toe zouden gaan. “Ze zijn de afgelopen weken getraind op de-escalatie, geweldloosheid, communicatie door middel van handgebaren en goed voor jezelf zorgen”, vertelt Hofstede. “Iedereen heeft een buddy, we doen het samen, niet alleen. Well being is voor ons heel belangrijk. En we blijven ten allen tijde geweldloos.”

Het gaat om mensen die zich zorgen maken over de klimaatcrisis en omwonenden van Schiphol die herrie en overlast beu zijn. “Van jonge tieners tot bejaarden, hoop opgeleid en laag opgeleid, onderwijzers, wetenschappers, zelfstandig ondernemers en artsen, uit de stad en uit de provincie”, zegt Hofstede.

“We horen van alle kanten dat het slecht gaat met het klimaat en het milieu”, zo legt Eelke uit waarom hij meedoet. “Het zit in het hele systeem en het is echt niet makkelijk om daar verandering in te brengen. Maar stoppen met korte vluchten binnen Europa is eenvoudig. Het wordt veel moeilijker om op een andere manier voedsel te gaan verbouwen, en dat is ook nodig. We moeten laten zien dat dit echt niet normaal is.”

Beeld ANP

