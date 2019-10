Klimaatactie in Amsterdam: ‘We zijn bereid ons eigen lichaam in de strijd te gooien’

Maandagochtend vroeg plaatsen de eerste demonstranten hun tentjes op de Stadhouderskade. De drukke weg verbindt Amsterdam-Oost met -West en geldt als een belangrijke verkeersader voor fietsers. Van die laatste groep uiten velen hun onbegrip voor ze omfietsen, anderen blijven even staan om te kijken naar de zingende betogers.

De actievoerders, die geen vergunning hebben voor het protest, eisen drie dingen. Ze willen ‘eerlijke politici, meer inspraak voor de burger en onmiddellijke actie tegen de wereldwijde klimaatproblemen’ en gaan verder dan veel klimaatbetogingen van de voorbije maanden. Voor Extinction Rebellion zegt dat het overtreden van de wet niet het doel is, maar dat het het enige middel is om aandacht te trekken.

De organisatie werd vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk opgericht en gelooft dat enkel burgerlijke ongehoorzaamheid beleidsmakers onder druk kan zetten.

‘We zijn bereid ons eigen lichaam in de strijd te gooien’

Ook Chaja Merk, actievoerder en woordvoerder van Extinction Rebellion, wil een stap verder gaan dan demonstreren. “Er zijn een heleboel dingen die niet mogen, maar zo’n grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid kan een heel krachtig statement zijn. Hiermee laten we zien dat we het heel serieus nemen en bereid zijn ons eigen lichaam in de strijd te gooien.’’

Ondertussen sluit de politie de weg af en roept iedereen op te vertrekken. Iedereen die blijft, kan worden gearresteerd.

Iets na negen uur gaan ordediensten over tot aanhoudingen. Om zich te weren, gaan de actievoerders op de grond liggen en haken ze handen en voeten in elkaar. Een voor een rukt de politie de demonstranten los en voert ze af naar politiebusjes. Elke keer dat iemand wordt weggebracht, klinkt luid applaus van de demonstranten.

De aanhoudingen verlopen opvallend gemoedelijk en ook de politie lijkt niet gehaast om de weg zo snel mogelijk vrij te maken. Net na het middaguur wordt er zelfs een soort pauze aangekondigd; een uur lang wordt niemand gearresteerd.

Individuele actievoerders willen niet veel kwijt. Extinction Rebellion heeft een aantal leden aangewezen als woordvoerder. De achttienjarige Bas Breet staat de pers te woord. Volgens hem is de actie geslaagd. “Wij willen geen geweld, maar we gaan ook niet uit eigen beweging weg. De actie is voor ons al geslaagd. Als de politie nu hardhandig en buitensporig optreedt, dan zal er enkel sympathie ontstaan voor ons. Doen ze dat niet, dan blijven we zitten en zal de aandacht enkel toenemen.’’

Behalve in Amsterdam zijn er vandaag ook acties in onder andere Berlijn, Sydney, Parijs en Londen. In Amsterdam werden tot nu toe meer dan vijftig mensen opgepakt.

