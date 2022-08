Kleiner dan Albergen, meer asielzoekers - maar eigenlijk merk je er niks van, in Baexem

Met bijna 2700 inwoners is het Limburgse Baexem nog wat kleiner dan Albergen. Het dorp heeft dit jaar precies 25 jaar een asielzoekerscentrum, met momenteel 600 bewoners. ‘Albergen hoeft zich niet zo druk te maken.’

Soms komt er ineens een pareltje voorbij. Oduwa Aghahowa was er een paar jaar geleden zo één. De spits kon echt voetballen en was een welkome versterking voor RKVB, de Rooms Katholieke Voetbalvereniging Baexem. Maar ja, zoals het met asielzoekers gaat: je weet nooit hoe hun procedure verloopt. Op een dag was Aghahowa er opeens niet meer. Zonder hem werd het vervolgens een moeilijk verhaal in de derde klasse.

De verrassende entree van Aghahowa was een van de spaarzame momenten dat een bewoner van het azc opviel in Baexem. Tel je de capaciteit van het voormalige klooster mee, dan is van elke zes mensen in het Midden-Limburgse dorp er één een asielzoeker. Maar het zijn twee totaal gescheiden werelden. Natuurlijk, de mensen komen naar de Spar-vestiging van Synko van der Klei om boodschappen te doen. En wanneer vrijwilligers twee ochtenden per week de tuin van het hospice komen bijhouden, zijn daar altijd een paar vluchtelingen bij. Maar verder? De bewoners van het azc leveren nauwelijks een bijdrage aan de gemeenschap en zorgen sporadisch voor overlast.

Is die er wel, dan is Van der Klei vaak de eerste die ermee te maken heeft. De supermarkteigenaar krijgt dan te maken met winkeldiefstallen, haast zonder uitzondering gepleegd door zogenoemde veiligelanders. In 2021 kwam 4 procent van de asielaanvragers uit veilige landen zoals Marokko en Tunesië. “Als er daar veel van zijn, beginnen de problemen. Ik heb veelvuldig contact met het azc. Heb ik last, dan hebben ze die daar ook. Nu gaat het gelukkig alweer een hele tijd goed.”

Winkelwagentjes poetsen

In de beginperiode van het coronavirus maakten dorpelingen in de Spar zowaar echt contact met azc-bewoners. “Ik had continu twee mensen die de winkelwagentjes poetsten. Een paar jaar daarvoor liet ik sommigen lichte werkzaamheden doen. Konden ze meteen de taal leren. Dat werd heel positief ontvangen, totdat er een stukje over werd geschreven. Kreeg ik binnen 24 uur een brief van het ministerie dat ik ermee moest stoppen. Anders kreeg ik een boete, want het paste niet binnen de regels.”

De vakantieweek nabij molen Aurora aan het veld langs de N280 aan de rand van Baexem. Beeld John Peters

Momenteel hangen de vlaggen uit in het dorp. Vakantiewerk Baexem is aan de gang, al ruim een halve eeuw een jaarlijks hoogtepunt voor alle kinderen tot en met de brugklas. Op het veld bij de molen zijn deze dag 160 kinderen in de weer met klimattracties en zeephellingen. Het is een witte aangelegenheid, asielzoekerskinderen ontbreken. “We hebben geen vakkracht, voor vrijwilligers is het lastig communiceren”, verontschuldigt coördinator Juul Adams zich. “Ze mogen zich natuurlijk wel inschrijven, maar we zoeken hen niet actief op.”

Ooit was hier ook sprake van weerstand. De voormalig politieagent in het dorp, Marc Meertens, herinnert zich nog dat Baexem 25 jaar geleden echt niet op het azc zat te wachten. “Toen ging het om 450 mensen. Op onze bevolking is dat natuurlijk heel veel. Mensen vreesden andere culturen, waren bang dat het minder veilig zou worden in het dorp. Dezelfde argumenten die ze nu in Albergen ook zullen hebben, al waren hier geen grote protesten. Toen de asielzoekers er eenmaal waren, zwakten de bezwaren snel af. Daarom zou ik zeggen dat Albergen zich niet zo druk moet maken.”

Pogingen ondernomen

Het azc in Baexem staat een paar honderd meter buiten de bebouwde kom. Het zal een van de redenen zijn dat de bewoners zich nauwelijks mengen. Het bewonersplatform Hart voor Baexem heeft in het verleden wel degelijk pogingen ondernomen, zegt bestuurslid Geert Janssen, tevens uitbater van het gemeenschapshuis. “We hebben het azc bewust onder onze doelgroepen staan. Eén keer hebben we speciaal iets voor de bewoners georganiseerd, daar is het bij gebleven. De behoefte is er niet echt. Bij reguliere activiteiten zijn er weinig, of nul, die meedoen.”

Intussen is RKVB weer afgedaald naar de vierde klasse. Zonder asielzoekers in de ploeg. Volgens wedstrijdsecretaris Anita van de Vorst speelt in een lager team nog wel eens iemand mee die inmiddels statushouder is. “Hij is een tijd jeugdleider geweest, de kinderen waren dol op hem. En we hadden ooit een Syrische jongen die inmiddels in Heerlen woont. Hij komt elk seizoen nog één keer langs om gedag te zeggen. Dat is het wel.” Zo gaat het met de asielzoekers in Baexem. Ze zijn er wel, maar eigenlijk ook weer niet.

