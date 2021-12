Klein maar groeiend deel asielzoekers maakt misbruik van Europese asielafspraken

Dat blijkt uit een analyse in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid. Die 5 procent is een klein deel van de 30.940 mensen die tussen 2015 en maart 2020 werden afgewezen vanwege een Dublinclaim, maar er is wel sprake van een toename. Het ministerie van justitie en veiligheid noemt dat in een reactie ‘onbehaaglijk’.

Onder de radar duiken

De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat een migrant maar een keer een asielverzoek mag doen, namelijk in het land waar hij als eerste aankomt. Als Nederland ziet dat iemand die hier asiel aanvraagt dat al eerder elders heeft gedaan, krijgt die persoon daarom een afwijzing en moet hij terug, bijvoorbeeld naar Italië of Griekenland.

Dat valt echter te omzeilen door lang genoeg van de radar te verdwijnen. Als het namelijk niet binnen 18 maanden lukt om iemand over te brengen naar een ander land in de Unie, moet Nederland alsnog het asielverzoek in behandeling nemen.

Door Europa trekken

Die truc is met name nuttig voor jonge mannen van wie al duidelijk is dat ze toch weinig tot geen kans maken op asiel: de zogeheten veiligelanders. Zij surfen op het Dublinsysteem door Europa: door asielverzoeken aan elkaar te rijgen, hebben ze in elk land weer een aantal maanden recht op opvang.

De data-analyse, gedaan door de Analyse Proeftuin Migratieketen, laat goed zien hoe bijvoorbeeld Marokkanen en Algerijnen veel heen en weer bewegen tussen Nederland en Duitsland. Maar de vertakkingen die hun reizen laten zien schieten heel Europa door.

Zelf beoordelen gaat sneller

Het fenomeen is al langer bekend. Al in 2019 gaf de Adviescommissie Vreemdelingenzaken het kabinet de aanbeveling om asielaanvragen van migranten uit veilige landen gewoon te behandelen. Ook Vluchtelingenwerk bracht die oplossing recent nog onder de aandacht.

Dat gaat namelijk veel sneller: in principe kan een veiligelander binnen vier weken afgewezen zijn, waarna hij geen recht meer heeft op opvang. Maar wanneer er eenmaal een Dublinclaim ligt, kan een asielzoeker maandenlang recht hebben op opvang omdat het nu eenmaal lang duurt voor het papierwerk geregeld is. En als diegene dan verdwijnt en na een aantal maanden weer opduikt, moet Nederland alsnog zijn asielverzoek in behandeling nemen. Waarna hij opnieuw recht heeft op opvang.

Volle asielopvang

Dat de vrijwel kansloze jonge mannen beslag leggen op bedden in de asielopvang is problematisch omdat die op dit moment overvol zit. Daarnaast veroorzaken zij relatief veel overlast. Daar komt bij dat een proef om veiligelanders in speciale centra sober op te vangen, is stopgezet omdat geen enkele gemeente deze groep binnen de grenzen wil zien.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat Nederland asielverzoeken van mensen uit veilige landen zelf afhandelt ‘als aannemelijk is dat de afwijzing van het asielverzoek gevolgd wordt door een daadwerkelijk vertrek naar het land van herkomst’. Probleem is dat dit vertrek lastig te regelen is. Niet alleen omdat migranten zelf niet terug willen, ook omdat bijvoorbeeld van Marokko bekend is dat het onderdanen over het algemeen niet terug wil nemen als zij naar Europa zijn vertrokken.

