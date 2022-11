Klanten die de energierekening niet kunnen betalen worden minder snel afgesloten

Als een huishouden de energierekening écht niet meer kan betalen, kan de leverancier beslissen om de klant af te sluiten. Maar hoewel de energiefacturen dit jaar fors zijn gestegen en er veel meer mensen met een betalingsachterstand zijn, gebeurt dat niet vaak. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Netbeheer Nederland.

Tot en met september sloten netbeheerders op verzoek van energieleveranciers ruim 3500 aansluitingen op gas en elektriciteit af. Dat zijn er iets meer dan in diezelfde periode in 2020, maar minder dan in 2019 en vorig jaar. Het aantal aansluitingen is overigens niet hetzelfde als het aantal huishoudens. Oudere portiekwoningen bijvoorbeeld kunnen ook samen op een aansluiting zitten.

Een beperkt beeld

De afsluitcijfers geven een beperkt beeld van de betalingsproblemen. Netbeheer Nederland, dat de aantallen opvraagt bij aangesloten leden, waaronder Stedin en Liander, heeft namelijk geen zicht op de reden van afsluiting. Het zou ook kunnen dat een huishouden overstapt op zonnepanelen of een andere energiebron. Of dat een woning wordt afgesloten van energie omdat die wordt gesloopt.

Het Centraal Planbureau berekende afgelopen zomer dat in het somberste geval 1,2 miljoen huishoudens door stijgende energieprijzen niet zouden kunnen rondkomen. Dat er desondanks niet of nauwelijks meer huishoudens zijn afgesloten van energie dan in voorgaande jaren, komt deels doordat leveranciers coulanter omspringen met betalingsachterstanden. Maar die coulance houdt een keer op als de schulden blijven oplopen. Hans-Peter Oskam, directeur van Netbeheer Nederland, zei in september te vrezen voor ‘massale afsluitingen’ deze winter.

Aanscherping van de wet

Dat scenario lijkt te worden voorkomen door enkele maatregelen die energieminister Rob Jetten (D66) invoerde, zoals het prijsplafond. Dat moet huishoudens vanaf januari gaan compenseren voor de hoge rekening. Daarnaast scherpte Jetten eind oktober de wet aan die het afsluiten regelt.

Die aanscherping, die alleen tijdens de wintermaanden van kracht is, houdt onder meer in dat energieleveranciers niet één maar drie betalingsherinneringen moeten sturen. Als de klant niet reageert op post of e-mails, moet de leverancier op andere manieren contact zoeken, bijvoorbeeld telefonisch of door een medewerker langs huis te sturen.

Het zou namelijk kunnen dat een ‘kwetsbare consument’ om medische redenen afhankelijk is van energie. Dan mag de levering niet zomaar gestopt worden. Daarnaast moeten leveranciers iedereen een passende betalingsregeling kunnen aanbieden en het bestaan van schuldhulpinstanties, zoals Geldfit, onder de aandacht brengen. Energieleveranciers moeten er aantoonbaar ‘alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat mensen in de kou terechtkomen’, zo vatte Jetten zijn voorstel in een Kamerbrief samen.

