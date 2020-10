Klaas van der Worp (89) kreeg corona, maar stond na vier dagen weer naast zijn bed

Trouw doet tijdens de tweede golf coronabesmettingen verslag, deze keer vanuit de revalidatiekliniek voor ouderen in Zwolle. De 89-jarige Klaas van der Worp is daar op wonderbaarlijke wijze hersteld, maar hij moet er zijn vrouw achterlaten.

De ogen van de 89-jarige Klaas van der Worp worden vochtig achter zijn brillenglazen. Na zeventig jaar samen met zijn vrouw Lena (87) woont Van der Worp vanaf deze dag alleen in hun flat in het Gelderse stadje Hattem. Dat dit moment een keer zou aanbreken wist hij wel, maar de manier waarop is onverwacht.

Het lot slaat toe op maandag 14 september, de dag waarop het echtpaar 64 jaar is getrouwd. In het weekend ervoor blijken beiden geïnfecteerd te zijn met het coronavirus en thuis gaat het niet meer. Die maandag brengt een ambulance het echtpaar naar de revalidatiekliniek van IJsselheem in Zwolle.

Het echtpaar is een aantal dagen hartstikke ziek door het virus. Van der Worp: “Op een gegeven moment zei ik tegen de dokter hier: ‘het hoeft niet meer van mij. Ik ben 89, het is mooi geweest’. Maar de dokter antwoordde: ‘nee meneer, u komt er weer bovenop’.”

De pop-upredactie van Trouw maakte gisteren een uitstapje naar de zogeheten geriatrische revalidatiekliniek in Zwolle. IJsselheem staat bekend om haar verpleeghuizen, zoals Myosotis in Kampen, maar ook revalidatie valt onder de verpleeghuiszorg. De afdeling op zes hoog in het Isala ziekenhuis telt 76 bedden, waarvan er 12 zijn ingericht voor (besmettelijke) Covid-19-patiënten. Zij komen vanuit het ziekenhuis of thuis, en gaan meestal weer naar huis.

‘De mensen in het verpleeghuis kunnen beter voor haar zorgen dan ik’

In kamer 157 op de vlindervormige afdeling zit Van der Worp rechtop in zijn stoel. Hij gaat inderdaad naar huis, maar zijn vrouw niet meer. Ze lijdt al vier jaar aan een zware vorm van dementie. De corona-infectie heeft het proces zodanig versneld dat Lena wordt opgenomen op een gesloten afdeling van het verpleeghuis in Elburg. Van der Worp kan als mantelzorger niet meer voor haar zorgen.

“Een paar keer stonden we op het punt dat mijn vrouw naar het verpleeghuis zou gaan. Maar dan was ze nog zo helder. Dan herkende ze onze kleinzoon die politieagent is ineens vanaf het balkon. Het viel wel mee, dacht ik op zo'n moment.” De breuk doet Van der Worp zichtbaar pijn, maar door die emotie heen is er rust in zijn ogen te zien. “De mensen in het verpleeghuis kunnen beter voor haar zorgen dan ik.”

Genoeg gesomber, vindt Van der Worp. Hij is juist een grappenmaker. “Ik ben een ramp voor het pensioenfonds”, zegt de 89-jarige die praat als Brugman. Hij maakte als kind de oorlog mee. En stond in militaire dienst met zijn kont in het water tijdens de watersnoodramp.

Sinds zijn pensioen, na een loopbaan als mechanisch monteur in verschillende fabrieken, kampte Van der Worp met een waslijst aan kwalen. Van prostaat- en darmkanker met als resultaat een stoma, tot een nieuwe heup. Hij wijst naar zijn rechteroog. “Daar zat een heel vervelende melanoom. Verwijderd.”

Ook corona kreeg hem niet klein. “Ik was even heel ziek. Na vier dagen stond ik weer naast mijn bed. Alleen die steunkousen heb ik nog, maar daar kom ik ook wel weer vanaf.”

Dokter Lucie van Iersel van de revalidatieafdeling van IJsselheem. Beeld Herman Engbers

De ouderen met corona herstellen op de afdeling in Zwolle relatief snel

Dat Van der Worp razendsnel opknapte van zijn coronabesmetting is geen uitzondering op de Zwolse revalidatieafdeling. Het heeft behandelend arts en specialist ouderengeneeskunde Lucie van Iersel verrast dat oudere patiënten ondanks een lange ziekenhuisopname, inclusief intensive care, vaak bijzonder snel beter worden. “Vooraf rekende ik op een maandenlange revalidatie voor deze groep, maar gemiddeld ging een coronapatiënt na 25 dagen naar huis. Dat is sneller dan andere opgenomen ouderen.”

Een verklaring heeft Van Iersel niet. Het is volgens haar wachten op onderzoek naar het ziekteproces onder ouderen. Haar beeld in de revalidatiekliniek is wel beperkt, nuanceert de arts. Alleen ouderen waarbij de verwachting is dat zij herstellen, worden in Nederland opgenomen. “Ik weet dat er thuis en in de verpleeghuizen ontzettend veel mensen zijn overleden.”

Ook Van der Worp heeft geen uitleg. “Ik ben niet gelovig maar het is een wonder.” Hij heeft zin om naar huis te gaan. Om weer auto te rijden, te fietsen en te zingen in het koor op maandagmiddag. Om zijn drie kinderen, negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen te zien. En tussendoor gaat hij op bezoek in het verpleeghuis, bij zijn vrouw Lena.

