Kiwi kruipt na tachtig dagen uit het ei in Alphen aan den Rijn

Een klein bruin bolletje met een lange snavel brengt Alphen aan den Rijn in vervoering. De jonge kiwi kwam deze week ter wereld in vogelpark Avifauna, en dat is een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis. De iconische loopvogel uit Nieuw-Zeeland wil zich namelijk zelden voortplanten in gevangenschap. Dit jaar lukte dat slechts een keer eerder in West-Europa.

Ook de komst van Maia – het pasgeboren vrouwtje in Avifauna – was zogezegd geen eitje. Nadat de moedervogel een ei had gelegd, zat vader zo’n 80 dagen lang op het nest om het uit te broeden. Met die zorgzaamheid is het na het breken van de eierschaal overigens abrupt afgelopen: al na tien dagen moet de jonge vogel het zelf zien te rooien en haar eigen wormen en insecten zien te verschalken.

Er bestaan in totaal vijf verschillende soorten kiwi’s die verspreid leven over de Nieuw-Zeelandse eilanden. Maia behoort tot een soort die enkel op het Noordereiland voorkomt. Alle soorten zijn kwetsbaar. Naast de mens zelf vormen vooral geïmporteerde katten, ratten en marters een bedreiging voor de vleugellame vogel. Avifauna doet samen met twaalf andere Europese dierentuinen mee aan een broedprogramma om de vogelsoort te behoeden voor uitsterven.

In Avifauna werd vijf jaar geleden voor het laatst een gezonde kiwi geboren. Bij twee latere broedpogingen haalden de kiwi-jongen het niet.