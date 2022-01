Kirsten is moegestreden over gaswinning en emigreert met haar gezin. ‘Steeds weer die niet nagekomen beloftes’

Kirsten de Jong had het al verwacht: ondanks alle beloftes gaat de gaswinning onder haar boerderij toch omhoog. Ze is moegestreden.

‘Als René Paas bij Nieuwsuur zegt dat het uitgesloten is dat de gaswinning wordt verhoogd, dan is het zeker: het komende gasjaar gaat er 12 miljard kuub gewonnen worden’, twitterde @PiggyintheMirror op 8 oktober vorig jaar. ‘‘Dat dacht ik dus ook’’, antwoordde Kirsten de Jong uit Siddeburen diezelfde avond. ‘Alles en iedereen bereidt ons voor op ‘nood’, dus maximaal pompen.’

Gisteren retweette De Jong dit gesprek op Twitter. “Hoi rest van Nederland, ik heb voorspellende gaven. Niet alleen ik trouwens, vele Groningers met mij.”

Molenheerdt heet de Oldambtster boerderij uit 1909 die Kirsten de Jong en haar man Pieter Bouwman in 2006 kochten. In het pand zitten zes woningen; eentje bewonen ze zelf met hun twee zoons, de andere verhuren ze aan mensen die tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Spinnenwebben van scheuren

Ze laat de scheuren zien in de brandmuur tussen schuur en voorhuis. Het glasvliesbehang dat op de binnenmuren complete spinnenwebben van scheuren verbergt. De rollaag boven de voordeur die is doorgebroken. Pieter bracht zelf stalen banden aan om te voorkomen dat het huis als het ware vanuit dit middelpunt uit elkaar klapt.

Waar het vooral pijn doet, zeg ze, is niet zozeer de situatie op zich. “Maar steeds weer die beloften die niet worden nagekomen. In 2017 kregen we te horen dat ons huis onveilig was en versterkt zou worden. Er is niets gebeurd. Blijkbaar vindt onze overheid het prima dat we vijf jaar lang in een onveilig huis wonen.”

Ze wantrouwde het meteen al. “Vanaf het begin is gezegd: de kraan gaat dicht, ténzij zich een noodsituatie voordoet. Daarmee hield Den Haag de deur op een kier. Dan kun je wel raden dat zich ‘dus’ een noodsituatie gaat voordoen. Heel strikt genomen doen ze niets verkeerd, want deze clausule was al ingebouwd. Maar: wie controleert of dit wel echt een noodsituatie is? De contracten met Duitsland zijn voor zover ik weet niet openbaar. De controlerende macht kan niet controleren. Dat is de doodsteek voor de democratie.”

Wees eens eerlijk

Ze tweette een gepeperd ‘draadje', zoals een serie berichtjes op Twitter heet. Over de lokale en provinciale bestuurders die briesend tekst en uitleg van de staatssecretaris eisen. Mooie woorden, zegt zij. “Maar ze kúnnen helemaal niks! Je kunt wel uitleg eisen, maar dán? Zeg gewoon eerlijk tegen je bewoners dat je niets tegen dit besluit kunt doen, en vertel wat je dan wél gaat doen.”

Als ze toch eens eerlijk waren, zegt De Jong. ‘Ze’: overheden, instanties, het woud aan clubjes waar je mee te maken krijgt als je schade hebt. “Het ís ook lastig, dat snap ik, maar zeg dan: we gaan er alles aan doen om de kraan dicht te draaien, maar er zijn uitzonderingen, en benoem ze dan ook. Niet zo hoog van de toren blazen en later weer terugkrabbelen, zoals het steeds gaat in dit hele dossier.”

Dan zou er meer begrip zijn, zegt ze. “Het is niet eens dat ze keihard liegen, was het maar zo zwartwit. Ze laten het zo vaag dat zij alle kanten op kunnen en jij hen nergens op kunt pakken.”

De Jong en Bouman wilden versterken, ze zouden versterken. Er ging van alles mis. “En op een gegeven moment zeiden we: weet je, koop het huis maar op.”

Aldus geschiedde. In oktober kochten ze een huis in Portugal, komende zomer emigreert het gezin naar Albufeira.

Al lang geleden, lang voor er kinderen kwamen, fantaseerden ze wel eens over ‘iets’ in het buitenland. En, even eerlijk, los van de gasproblematiek: zo’n grote boerderij is ook gewoon veel werk en veel gedoe. “Toen gebeurde dit en kwamen er wat dingen bij elkaar. De bevingen zijn niet de enige reden, maar het helpt niet.”

