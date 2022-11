Kindertelefoon sluit locaties tot verdriet van vrijwilligers: ‘Kind wordt de dupe’

Misbruik, eetstoornissen of verwaarlozing door ouders. Het grijpt vrijwilliger Ans Reinders telkens weer aan als ze met kinderen en jongeren praat die de kindertelefoon bellen. “Laatst nog iemand die verdrietig was. Een van de ouders was overleden, de ander ziek. Dat blijft wel even bij je.”

De kinderen hebben hen nodig, zo voelt dat voor vrijwilligers van de Kindertelefoon-locatie in Almelo. Maar vanaf volgend jaar kunnen ze vanaf deze locatie niet langer helpen. De directie van Stichting De Kindertelefoon heeft besloten om twee van de zeven fysieke vestigingen te sluiten. Rotterdam gaat per 1 februari dicht, Almelo volgt in juli. In plaats daarvan komt er een ‘virtuele belkamer’ zodat vrijwilligers vanuit huis telefoontjes kunnen beantwoorden.

Verdriet bij vrijwilligers

Het besluit zorgt voor woede en verdriet bij een deel van de vrijwilligers daar, die de mededeling plotseling kort voor de zomer te horen kregen. Vrijwilligers in Almelo en Rotterdam voerden afgelopen maanden verhitte gesprekken met de directie. “We hebben een team met jarenlange ervaring en deskundigheid, dat nu aan de kant wordt gezet”, omschrijft de Almelose vrijwilliger Gerda Boonstra het gevoel.

De Kindertelefoon bestaat sinds 1979 en biedt een luisterend oor aan kinderen met allerlei kleine en grote problemen. Sinds 2015 is het een zelfstandige stichting waar ruim zeshonderd vrijwilligers en een aantal vaste krachten werken. Dagelijks voeren zij gemiddeld duizend gesprekken via chat en telefoon. Als de locaties in Almelo en Rotterdam sluiten, is de verwachting dat een deel van de bijna 160 vrijwilligers die daar werken vertrekt. Hoeveel precies, is nog onduidelijk.

Tegelijkertijd staat de aanloop van nieuwe vrijwilligers bij veel organisaties onder druk. “De kinderen worden de dupe van lange wachtrijen en onderbezetting”, vreest Shirley Burer namens een groepje vrijwilligers in Almelo. “Terwijl het nu al niet goed gaat met de bereikbaarheid.” Volgens de directie van de Kindertelefoon ligt dit anders. “We zijn in staat veel meer kinderen te woord te staan dan een aantal jaar geleden”, onderstreept directeur Roline de Wilde.

“Daarnaast vangen we de sluiting van Almelo en Rotterdam op door onze andere locaties te versterken en door een virtuele belkamer te realiseren met vrijwilligers uit het hele land.” In Almelo zien ze een virtuele belkamer, waarbij vrijwilligers vanuit huis werken, niet allemaal zitten. “De gesprekken zijn best zwaar”, zegt Reinders: “Die wil je in elkaars aanwezigheid kunnen bespreken.”

Coronasubsidie valt weg

Met de sluiting in Almelo valt ook een belangrijke stageplek weg in Twente. Daartegenover staat dat bij de andere vijf locaties meer ruimte is voor stagiaires, zegt de directie. “Maar het sluiten van locaties is een heel zware keuze”, geeft De Wilde onomwonden toe. Het heeft te maken met het wegvallen van coronasubsidie vanaf volgend jaar. “Door het werk anders te organiseren kunnen we in de toekomst flexibeler inspelen op de vraag van kinderen.”

De Kindertelefoon ontving in de jaren voor corona juist steeds meer subsidie van het ministerie van volksgezondheid. Van 3,8 miljoen euro in 2018 naar 4,6 miljoen in 2019. In coronatijd kreeg de stichting ruim vijf miljoen euro, omdat in die tijd meer kinderen belden.

Daarbij steekt het een aantal Almelose vrijwilligers dat de directeur zelf 113.000 euro per jaar verdient en de laatste jaren meer betaalde krachten zijn aangenomen. De Wilde licht toe: “We voerden meer gesprekken met meer vrijwilligers, daarvoor was ook meer begeleiding nodig. Daardoor kregen we te maken met hogere kosten.”

Kentering in Rotterdam

In Almelo gaat de directie binnenkort verder in gesprek, in de hoop dat meer vrijwilligers enthousiast worden voor de nieuwe werkwijze. In Rotterdam vond deze sessie afgelopen week plaats. Ook daar was er in beginsel veel argwaan en boosheid, maar de directie heeft handreikingen gedaan, zegt vrijwilliger Mart Roumen die erbij was.

“Wij wilden ze die kans graag geven.” Er komt volgens Roumen een kleine flexibele werkplek in Rotterdam waar enkele vrijwilligers kunnen bellen en chatten. “Ze willen naar mijn idee ook investeren in het traject om vrijwilligers beter te maken en de onderlinge cultuur te verbeteren. Met enige reserves merk ik dat de meeste vrijwilligers van Rotterdam enthousiast zijn.”

Inmiddels zijn er al wel plannen voor een afscheidsfeest. Vrijwilliger Burer: “Een knallend eindfeest? Daar hebben wij helemaal geen zin in, wij willen dat onze locatie open blijft.”

