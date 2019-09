Kinderopvangbedrijf eist 70.000 euro een schadevergoeding van de stint-fabrikant

Voor het eerst wordt de fabrikant van de stint aangeklaagd door een afnemer van het voertuig. Een kinderopvangorganisatie stelt de maker van de felgekleurde elektrische bakfiets aansprakelijk voor de schade die werd geleden nadat de stint na het ongeluk in Oss de weg niet meer op mocht. Het kinderdagverblijf wil 70.000 euro hebben.

De zaak kwam naar buiten via het Algemeen Dagblad. Volgens de advocaat van de kinderopvangorganisatie, Van der Goen Advocaten uit Soest, hebben zich sinds de zomer meer kinderopvangbedrijven gemeld. Hoeveel dat er zijn, zegt het kantoor niet. Het is mogelijk dat Van der Goen een groepsclaim indient bij de fabrikant van de stint.

De claim komt voor de fabrikant op een vervelend moment. Het bedrijf stelt alles in het werk voor een terugkeer van het voertuig op de weg. Stint-directeur Edwin Renzen laat weten niet op de sommering in te gaan, dus moet een rechter nu over de zaak oordelen.

Gebreken

Volgens de advocaat is het kinderdagverblijf op kosten gejaagd toen de stint van de weg werd gehaald: het moest duur vervangend vervoer regelen, zoals busjes, auto’s of andere bakfietsen. Daarvoor is de fabrikant van de stint verantwoordelijk, aldus de raadsman.

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, infrastructuur) haalde de elektrische bakfiets vorig jaar van de weg na een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in Oss. Vier jonge kinderen kwamen daarbij om het leven. Uit een rapport van TNO bleek dat de stint gebreken vertoonde. Volgens het advocatenkantoor is het vanzelfsprekend de plicht van een bedrijf om geen gebrekkig materiaal te leveren. Dat is wel gebeurd, en onrechtmatig.

Voor de Branchevereniging Kinderopvang komt de claim niet als een verrassing. “Kinderopvangbedrijven zijn geconfronteerd met hoge kosten, die moeten ergens terechtkomen. Dat kan in de tarieven, maar je kunt ze ook terugvragen via een schadevergoeding”, zegt een woordvoerder.

De kinderopvangbranche raakt haar geduld sowieso langzaamaan kwijt. Voor de zomer sprak onder meer de fabrikant van de stint de hoop uit dat de sint bij aanvang van het schooljaar de weg weer op kon. Maar de vakantie zit erop en de kinderopvang moet het doen zonder stint.

Vertraging

Eind augustus meldde de maker van de stint dat de terugkeer van het voertuig op de weg opnieuw was vertraagd. Wegverkeersdienst RDW is nog niet klaar met het keuren van de vernieuwde stint. Daarna moet het ministerie nog definitief vaststellen dat de karretjes veilig genoeg zijn. Pas als alle goedkeuringen er zijn, kunnen stinten worden omgebouwd en personeel getraind.

“Al met al duurt het nu bijna een jaar”, zegt de woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang. “Natuurlijk is veiligheid het allerbelangrijkst en moet goedkeuring zorgvuldig zijn. Maar voor de branche heeft de stint grote voordelen. Je gaat er zo mee naar het bos of een speeltuin, daar laat je niet telkens een busje voor aanrukken. En daarbij kan de stint gewoon op het schoolplein staan.”

