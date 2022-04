Kinderopvang, ga geen schooltje spelen, waarschuwt de branche

Komende donderdag praat de Tweede Kamer over de kinderopvang. Onlangs stelde regeringspartij D66 al Kamervragen. ‘Acht u het wenselijk om voor de kinderopvang duidelijk te maken wat kinderen moeten hebben geleerd als ze doorstromen naar het basisonderwijs, net zoals op het basisonderwijs is vastgelegd wat kinderen moeten hebben geleerd voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan?’, wil de regeringspartij weten.

De minister van sociale zaken en werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de kinderopvang, moet nog reageren op de vragen, maar de brancheorganisatie loopt alvast vooruit op de discussie. Doe het niet, zegt Bijlsma.

Leren door te spelen

“Er wordt steeds meer beslag gelegd op de speeltijd. Kinderen krijgen van bovenaf opgelegd wat ze moeten leren. Dat gaat spelenderwijs, met plaatjes, taal of eerste rekensommetjes, maar het wordt wel voor ze bepaald. Dat gebeurt, terwijl we weten dat kinderen tussen 0 en 6 jaar door te spelen heel veel leren. Het bouwen met lego of het maken van een zandkasteel, leert hen focussen. Ze gebruiken hun fantasie, leren oplossingen te bedenken en tegenslag te verwerken. Het is essentieel dat dat op eigen initiatief gebeurt. Een kind voelt prima aan waar het in zijn ontwikkeling zit. Ook is het belangrijk dat kinderen geen stress ervaren en dat ze er plezier aan beleven.”

Dat alles ga je doorkruisen als je ‘schooltje’ gaat spelen op de kinderopvang, stelt de directeur. Volgens haar weten de pedagogische medewerkers in de kinderopvang goed hoe ze het spel van kinderen van onderop kunnen begeleiden en verrijken. “Laten spelen betekent niet dat we helemaal niets doen.” Maar dat is echt iets anders dan met elkaar om tafel gaan om leerdoelen te bepalen. Die leerdoelen moet je weer controleren. En voor je het weet, is de peutertoets gebruikelijk, waarschuwt ze.

32.000 extra mensen nodig

De medewerkers van de kinderopvang hebben bovendien wel wat anders aan hun hoofd, zegt de brancheorganisatie. Het kabinet wil de opvang goeddeels gratis maken om ouders te stimuleren hun kinderen te brengen. Volgens schattingen zijn er in de komende vijf jaar 32.000 extra pedagogische medewerkers nodig om dat plan in de praktijk succesvol te maken, zegt Bijlsma. “Laat dat aantal even op je inwerken.” De branche komt nu al 4500 mensen tekort.

