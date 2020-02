Kinderopvang Amsterdam voorlopig dicht om moeder met coronavirus

Een kinderopvang in Amsterdam sluit twee weken de deuren na de vaststelling van het nieuwe coronavirus bij een vrouw uit Diemen. Zij is de moeder van een van de kinderen in die opvang.

Het bedrijf CompaNanny heeft daar zelf toe besloten. Het is niet bekend of het kind zelf ook besmet is geraakt. Geen van de kinderen of medewerkers vertoont ziekteverschijnselen.

De ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het virus, werd in de nacht van donderdag op vrijdag bij de vrouw vastgesteld. Na laboratoriumonderzoek in het Amsterdam UMC werd het resultaat in het laboratorium van het RIVM bevestigd. De vrouw was recent in het noorden van Italië, waar vorige week het virus op grote schaal uitbrak. De vrouw zou geen link hebben met de eerste patiënt uit Tilburg, die eveneens in Lombardije is geweest, en vermoedelijk daar de ziekte heeft opgelopen.

Volgens het AD is de vrouw een medewerkster van het Amsterdam UMC, wat door een woordvoerder van het ziekenhuis wordt bevestigd. Ze doet geen werk met patiënten, meer wordt om privacyredenen niet bekend gemaakt. “Toen bleek dat ze corona had, is ze meteen naar huis gestuurd,” zegt Van den Broek.

De vrouw hoeft niet in het ziekenhuis te worden opgenomen, daarvoor zijn de klachten niet ernstig genoeg. GGD Amsterdam, waar Diemen onder valt, is begonnen met een contactonderzoek. Daarbij wordt nagegaan met wie de vrouw onlangs contact heeft gehad, en wie dus mogelijk ook besmet zouden kunnen zijn.

Meer lezen over het nieuwe coronavirus? Let op hoe vaak je aan je gezicht friemelt en andere tips om besmetting te voorkomen.

Kan deze onderkoelde minister Bruins ons beschermen tegen het coronavirus, en vooral tegen paniek?

Alles over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het buitenland leest u hier.

Eerste Nederlandse patiënt maakt het goed

De eerste Nederlandse coronapatiënt, een 56-jarige man uit Loon op Zand, was niet besmettelijk tijdens het vieren van carnaval. De patiënt is kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest, waar al ruim 400 besmettingen gemeld zijn.

De man ligt in het ziekenhuis maar het gaat goed met hem, er wordt gedacht om hem thuis te laten uitzieken. Volgens burgemeester Theo Weterings heeft de man goed gehandeld. “Bij de eerste verschijnselen is er direct contact opgenomen met de huisarts. Vervolgens is hij opgenomen, en onderzocht in het ziekenhuis.”

Twee familieleden van de man werken op twee basisscholen in Loon op Zand, maar die scholen gaan maandag gewoon open. ‘Enkele tientallen mensen’ uit de omgeving van de man worden in de gaten gehouden. Zij hebben nog geen klachten, al wil dat nog niet zeggen dat ze niet besmet zijn.

Informatienummer Vandaag wordt het publieksinformatienummer 0800-1351 geopend. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen daar terecht. Het telefoonnummer is speciaal bedoeld voor een goede informatievoorziening in crisistijd. Was uw handen, ga niet naar de huisarts, maar bel Het advies aan Nederlanders die bang zijn voor besmetting, blijft om handen regelmatig en goed te wassen, eventueel met desinfecterende gel. Het virus kan alleen worden overgedragen bij nabij contact (minder dan twee meter), waarbij bijvoorbeeld hoest- of snot-deeltjes worden ingeademd. Het dragen van een masker heeft volgens het RIVM geen zin. Wie zelf symptomen heeft en mogelijk in contact is geweest met iemand die besmet is, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland, kan bellen met de huisarts. Die komt indien nodig aan huis. Naar de huisartsenpraktijk gaan wordt afgeraden, omdat dat kan leiden tot verspreiding van het virus.

Bekijk hieronder het actuele besmettingsoverzicht in deze interactieve kaart van onze Belgische collega’s van HLN.

Geen extra maatregelen

Op Schiphol en Eindhoven Airport worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen, al liggen de draaiboeken klaar voor als het RIVM of de GGD anders adviseert. Het MH17-proces begint volgens planning over een week, ook dat wordt niet uitgesteld. Er worden wel extra hygiënische maatregelen getroffen rond het monsterproces, waarvoor ruim vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen zich hebben aangemeld. Bij het proces worden ook 65 internationale waarnemers verwacht om de procesgang in de gaten te houden.