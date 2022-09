Kinderen willen gehoord worden, door volwassenen én Den Haag

Mentaal welzijn, onderwijs en participatie, dát willen Nederlandse jongeren van de politiek.

De zaal van theater Diligentia in Den Haag zit vol tieners. Ze hebben allemaal een hoedje, petje of iets kunstzinnigs op hun hoofd, net alsof het al Prinsjesdag is. Dat is het ook wel een beetje: want het is Jongeren Prinsjesdag, uitgeroepen door kinderfonds Unicef. Er zitten op het podium ook vier heuse Kamerleden, van VVD, PvdA, Volt én D66.

Zij nemen het Unicef-Jongerenadvies in ontvangst, waarvoor ruim 800 kinderen tussen de 13 en 18 jaar zijn bevraagd. Maar vóór dat officiële moment mogen vier kinderen op het podium hun zegje doen.

Stop de scholen die hun eisen opschroeven

Zeer diverse onderwerpen komen voorbij. Over scholen die hun eisen almaar opschroeven bijvoorbeeld. Daar moet echt een einde aan komen, is de opvatting op het podium. En in de zaal, zo blijkt. “Als jullie het daarmee eens zijn, stamp dan heel hard op de vloer”, roept de gespreksleider en prinses Laurentien naar de zaal. De hoedjes en petjes blijven ternauwernood op, zo hard wordt er gestampt.

We zijn dan al halverwege de discussie. Naast de hoge eisen die scholen hebben, zijn ze ook in de greep van een toetscultuur. Bizar natuurlijk. Waarom wordt niet getoetst wat écht belangrijk is? De 13-jarige Alandra: “Waarom wordt er niet getoetst op sociale vaardigheden? Je bent niet alleen op de wereld hoor.” Ook Azida, net 18 geworden, beziet het praktisch. Zij moest recent een zorgverzekering afsluiten. “Dat lukte mij nog wel, maar heel veel vrienden hebben daar moeite mee. Waarom word je daar niet op voorbereid?” En zo zijn er meer zaken die beter kunnen voor jongeren.

Gewoon gehoord worden

Om hulp vragen, als ze met zichzelf in de knoop zitten bijvoorbeeld. “Ik had gelukkig een heel goede mentor, maar veel kinderen hebben dat niet”, weet Alandra. En, helemaal gruwelijk, er zijn scholen die alles delen met je ouders. Azida: “Soms zijn ouders zelf het probleem”.

Vertrouwenspersonen zijn dus superbelangrijk. Dat kan dus óók je aardrijkskundeleraar zijn met wie je gewoon een goed contact hebt. “Misschien een idee om leraren daarin bij te scholen”, suggereert Alandra. Waarop gespreksleider Laurentien besluit: “Kinderen vinden het ook niet fijn dat direct in de hulpmodus geschoten wordt. Soms willen ze gewoon gehoord worden.”

Een verbod op sociale media

De Kamerleden knikken begripvol. Ze luisteren vooral beleefd en schrijven wat op hun blocnote, precies wat Brinkhorst hun heeft bevolen. Ze stellen ook af en toe belangstellend een vraag, over sociale media bijvoorbeeld. Die leveren toch ook stress op, zegt Rens Raemakers (D66). “Moeten we die verbieden dan?” Daarin ziet de zaal natuurlijk geen heil, maar in het curriculum van scholen moet wel opgenomen worden hoe je het best met sociale media kunt omgaan.

Braaf begrip

Dan is het tijd voor conclusies. De Kamerleden melden allemaal braaf dat ze nu begrijpen hoe belangrijk het is om naar jongeren te luisteren. Maar gespreksleider Leider wil dat graag formaliseren: of de Kamerleden op een oktoberavond drie uurtjes vrij willen houden, om met de jongerenraad van Unicef en de Nationale Jeugdraad hun inbreng voor het debat over jeugdbeleid een maand later door te nemen. “Doen we daar ook wat lekkers bij. En jullie kunnen dan ook andere Kamerleden meenemen.”

Zeg daar dan nog maar eens nee tegen.

