Kinderen van IS-vrouwen worden uitgebreid geobserveerd. Opvang binnen familie heeft voorkeur

Alle 28 kinderen van IS-vrouwen die het kabinet dinsdag naar Nederland haalde, zijn inmiddels aangekomen in een professionele opvanglocatie. Het heeft de voorkeur dat gescreende familieleden of vrienden in Nederland de kinderen uiteindelijk opvangen. “Als dat niet lukt gaan ze naar een pleeggezin of als de problematiek ernstig is een jeugdzorginstelling”, zegt Jeroen Duijvestijn van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Het kabinet heeft dinsdag met hulp van Defensie twaalf IS-vrouwen en hun kinderen vanuit Syrië naar Nederland gehaald. Na hun vlucht uit het IS-kalifaat verbleven zij de afgelopen jaren in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië. De vrouwen zijn op Schiphol direct aangehouden door de marechaussee op verdenking van terroristische misdrijven om overgeplaatst te worden naar een gevangenis met een speciale terroristenafdeling in Zwolle.

Kinderen zijn slachtoffers

De Kinderbescherming ontfermt zich over de in totaal 28 kinderen van de vrouwen, die de leeftijd van drie tot veertien jaar hebben. Het kabinet ziet hen als slachtoffers die niet verantwoordelijk zijn voor de daden van hun ouders. De komende drie maanden worden zij in een speciale instelling geobserveerd, waarbij een team van experts de kinderen screent op trauma, hechting en ideologie. In de instelling kunnen de kinderen wennen aan de nieuwe omgeving.

De Kinderbescherming brengt daarna een advies uit over de meest geschikte verblijfplaats voor het kind in een veilige omgeving. Dit kan zijn bij op ideologie gescreende familie, pleeggezinnen of een instelling. Er volgt altijd een uitgebreide screening van het toekomstige pleeggezin. “Het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld een opa of oma helemaal niks met dat gedachtegoed te maken heeft”, zegt Duijvestijn.

Pleeggezinnen krijgen daarbij extra ondersteuning, omdat het vaak gaat om kinderen met ernstige trauma’s. “De ervaring leert dat we deze gezinnen kunnen vinden.” Het kan zijn dat de kinderen zo beschadigd zijn, dat zij eerst langere tijd naar een zorginstelling gaan.

Jihadisme speelt bij familie geen rol

Het kantoor van advocaat André Seebregts hielp bij de terugkomst van elf van de twaalf IS-vrouwen. In een eerdere zaak, in februari van dit jaar, haalde Nederland vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen op uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië. Bij die laatste zaak was het kantoor van Seebregts ook betrokken. In veel van die gevallen is het inmiddels gelukt om kinderen bij familie in Nederland onder te brengen.

Seebregts: “We zien dat bij die achterblijvende familie jihadistische ideologie bijna nooit een rol speelt”. Of de opvang bij familie ook in de recente gevallen gebeurt, is nog niet te zeggen en hangt ook af van de bereidwilligheid van de moeders.

Een deel van de kinderen is ernstig getraumatiseerd. “We moeten ze echt zien als slachtoffers”, vindt Seebregts. “Ze komen uit een oorlogsgebied en hebben veel gezien en meegemaakt. In die vluchtelingenkampen zijn ook kinderen gewond geraakt. Het gebrek aan veiligheid en al die onzekerheid heeft grote gevolgen voor hen gehad.”

Volgens Seebregts heeft het ophalen van kinderen veel te lang geduurd, vooral door politieke onwil. “Daarmee is er niks gewonnen en hebben de kinderen drie jaar aan extra trauma’s gekregen.”

