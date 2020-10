‘Kinderen moeten bewegen ja, maar houd het wel leuk’

Een explosie aan beweegactiviteiten voor kinderen verscheen er online tijdens de eerste coronagolf in maart en april. Van de gymleraar uit het dorp die zijn les op YouTube zette tot commerciële websites en Instagram-accounts van clubtrainers. Centraal stond de vraag: hoe hou je kinderen die door de omstandigheden veel meer thuiszitten, in beweging?

“Er zaten veel goedbedoelde initiatieven tussen, maar niet ­allemaal waren ze even geschikt of betrouwbaar”, vertelt Steven Mauw, docent aan de Academie Lichamelijke Opvoeding en ­projectleider van het lectoraat Bewegen in en om school. “Activiteiten die zich richten op wie het verste kan gooien of het ­beste is in rennen, kunnen heel demotiverend werken voor kinderen die minder sportief zijn. Dan doet het meer kwaad dan goed. Net als activiteiten die een prestatie koppelen aan het door mogen gaan naar de volgende opdracht. Als een kind iets een paar keer vergeefs heeft ­geprobeerd, dan is het snel ­afgehaakt.”

Goede videokwaliteit

Daarom leek het Mauw en zijn collega’s van de Hogeschool van Amsterdam en de organisatie Alles in Beweging een goed idee om een Keuzewijzer On­line Bewegen voor kinderen te ontwikkelen, als houvast voor ouders van vier- tot twaalfjarigen. Wat zijn betekenisvolle ­activiteiten voor uw kind? Bij de selectie hanteerden ze een aantal criteria. Allereerst, heel basaal, moet de kwaliteit van de video goed zijn. “Wat heb je aan een activiteit als de uitleg door de harde wind onverstaanbaar is? Ook vielen filmpjes af waarin de ­uitleg een kwartier duurde, ­terwijl het juist de bedoeling is om kinderen in beweging te krijgen.”

Steven Mauw, docent aan de Academie Lichamelijke Opvoeding, bedacht de Keuzewijzer Online Bewegen.

Verder werd er gelet op hoe leuk en duidelijk de activiteit is en of er geen materiaal hoeft te worden aangeschaft. “Er kan veel met dingen die al in huis zijn. Denk aan bolletjes sokken in een emmer gooien. Als kinderen er maar plezier in hebben, want dan willen ze het vaker doen. Ook is het goed als er aandacht is voor wat een begeleider moet doen. Normaal ligt die rol bij een professional, in dit geval moet vader of moeder helpen. Dan zijn tips fijn.”

De noodzaak van de keuzewijzer laat zich raden. De coronacrisis heeft het al langer bestaande probleem van een te ­inactieve jeugd verergerd, weet Mauw. “Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen gemiddeld 7,3 uur per dag zitten. Dat is enorm veel. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zou ieder kind per dag zestig minuten matig tot intensief moeten bewegen. Bijna de helft van de kinderen haalt de norm niet.”

Minder stilgevallen

“Wat we inmiddels weten, is dat de crisis de verschillen tussen mensen heeft vergroot, ook op bewegingsvlak. Dus het kind dat opgroeit in een gezin dat vaak in beweging is, is minder stilgevallen dan een leeftijds­genoot in een bewegingsarme omgeving. Voor die laatste groep zorgde school met de gymles en het buitenspelen vaak voor de enige fysieke ­activiteit.”

Ook daarom is het belangrijk dat de scholen openblijven, meent Mauw. Maar zijn keuzewijzer dan, ligt die werkloos te wachten op een nieuwe en strenge lockdown? Zeker niet, lacht de hogeschooldocent. Zijn collega’s op de basisscholen kunnen er hun voordeel mee doen bij het dynamischer ­maken van de schooldag, want ook dat is nodig. Daarom richt zijn vervolg­onderzoek zich daarop.

