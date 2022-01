Kinderen lijden meer onder schoolsluiting dan onder de omikronvariant

Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts en epidemioloog aan het UMC Utrecht meent dat kinderen maar weinig last hebben van de omikronvariant. “We wisten al dat omikron besmettelijker is. Kinderen vormen daarop geen uitzondering. Ook bij hen zie je hogere besmettingscijfers, vooral in het buitenland waar omikron al langer dominant is.” In Nederland blijven besmettingscijfers bij kinderen nog achter, hier zie je het vooral stijgen onder jong volwassenen, zegt Bruijning.

Maar écht ziek worden kinderen nauwelijks van omikron. In regel blijft het toch vaak beperkt tot wat verkoudheidsklachten, een groot deel merkt er zelfs helemaal niets van. “Het ziekteverloop mild is, net als eerder al het geval was bij de deltavariant”, zegt Bruijning.

Data over besmette kinderen, bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk, leveren evenmin verontrustende cijfers op over het het aantal ziekenhuisopnames. “Die laten slechts een lichte stijging zien, terwijl het aantal infecties fors is toegenomen.”

Maar het is, vindt Bruijing, nog wat vroeg om dit nauwkeurig te kunnen analyseren omdat het zulke kleine getallen betreft. “We kunnen aan de data nog geen harde conclusies verbinden: maar het beeld is wel consistent in alle landen.”

Wel blijken kinderen die om ándere reden in Engeland het ziekenhuis belanden, vaker te zijn besmet met de omikronvariant. “Dat is nu het geval bij alle leeftijdsgroepen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat weerspiegelt dat er nu heel veel besmettingen rondgaan daar onder de bevolking.”

De (vervroegde) sluiting van scholen voor Kerstmis moest vooral verspreiding van omikron onder ouders en kwetsbare groepen voorkomen, brengt Bruijninig in herinnering. “Niet omdat de gezondheidsrisico’s voor kinderen zelf onacceptabel waren. Zij ondervinden juist nadelen van schoolsluiting.” Ze wijst er verder op dat de cijfers uit het buitenland over omikron gunstiger uitpakken dan het kabinet dacht, toen het eind vorig jaar besloot tot schoolsluiting. Ook zal, redeneert Bruijning, een groot deel van de 60-plusser half januari een booster hebben gekregen, wat tot minder ziekenhuis- en ic-opnames onder volwassenen zal leiden.

