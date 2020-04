Kinderen kunnen nu minder kanten op en dus rinkelt de Kindertelefoon veel vaker

De zon piept in stroken door de jaloezieën. Waar menig student de boeken rond dit tijdstip heeft verruild voor een biertje in een van de Utrechtse parken, stapt Dennis Vermeulen de zogeheten ‘belkamer’ van de Kindertelefoon binnen. Hij neemt plaats achter een van de schermen, haalt een desinfecterend doekje over het toetsenbord en schuift een koptelefoon over zijn oren.

Vermeulen is een van de 100 vrijwilligers van de Utrechtse afdeling van de Kindertelefoon. Hier, in een lichte kantoorkamer op de vijfde verdieping van een bedrijfspand pal naast het Wilhelminapark, luistert de student aardwetenschappen sinds 3,5 jaar wekelijks naar kinderen die worstelen met problemen.

Vaker én langer werken door het coronavirus

“Ik vind het nobel werk”, klinkt de kalme en beheerste stem van Vermeulen. “Kinderen bellen ons voor van alles. Via de telefoon of de online chat vertellen ze me over hun eerste verliefdheid, de enge dromen die ze hebben gehad of over hun gewelddadige vader. En er zitten natuurlijk grappig bedoelde telefoontjes tussen.”

Nu scholen gesloten zijn, rinkelt de Kindertelefoon voortdurend. Vóór de pandemie zochten kinderen zo’n 1000 keer per dag contact met de Kindertelefoon, nu gemiddeld 1500 keer. Het is alle hens aan dek in de zeven belkamers die de hulporganisatie verspreid over Nederland telt. Waar de 26-jarige student doorgaans één dienst van drie uur per week draait, werkt hij nu vaker én langer. Hij doet het graag, mits het rooster zijn tentamens niet in de weg zit.

Het valt Vermeulen op dat een heleboel telefoontjes voortkomen uit verveling. Normaliter klinken er door de hoorn weleens flauwe mopjes als ‘Wij zouden graag drie loempia’s willen bestellen’, of hoort hij enkel wat gegiechel. “Maar los daarvan zéggen kinderen nu vaak eerlijk dat ze zich vervelen. Ze missen het buitenspelen en hun vriendjes. Iedere dienst merk ik hoe ingrijpend corona is voor het leven van kinderen. Zo maken ze zich zorgen om hun oma, maar is het nu ook extra moeilijk om verkering te vragen. Hoewel het virus voor mijzelf vooralsnog op afstand is gebleven, maakt dit werk corona tastbaar.”

Wie wat langer meeluistert, hoort ook zorgelijker gesprekken. “Wat moet jij je wanhopig voelen”, zegt een van zijn drie collega’s in haar microfoontje. “Weet je moeder dat papa dat doet?” Details over de gesprekken mogen niet in de krant verschijnen. Contact met de Kindertelefoon is vertrouwelijk en anoniem, geen beller mag zich in dit artikel herkennen.

‘Alles is dicht’

De groep kinderen in nood is nu in ieder geval groter dan voorheen. Nu huisgenoten non-stop op elkaars lip zitten, zien de vrijwilligers dat ook de gesprekken over ruziënde ouders, huiselijk geweld en seksueel misbruik toenemen. “Ik kan daar goed mee omgaan, het komt zelden voor dat een gesprek over zo’n heftig onderwerp door mijn hoofd blijft spoken. Gelukkig, want de Kindertelefoon is nu extra belangrijk. Waar anders kunnen kinderen terecht? Alles is dicht.”

De pandemie bemoeilijkt zijn gesprekken wel. “Als vrijwilliger heb ik geleerd om oplossingsgericht te werken. Ik geef geen klip-en-klare adviezen, maar probeer met het kind zelf tot een antwoord te laten komen. Hoe zou het zijn als je wat vaker je huis uit zou gaan? Aan wie zou je kunnen vertellen dat papa jou slaat? Maar sinds de intelligente lockdown moet ik nog creatiever zijn, omdat een heleboel opties zijn weggevallen. Kinderen kunnen minder kanten op.”

Lees ook:

‘Al onze reserves verdampen met corona’

De artsen van de ic-afdelingen ontvangen dagelijks applaus, maar er zijn meer mensen die de samenleving draaiende houden tijdens deze coronacrisis. Vandaag: de vrijwilliger van een hulporganisatie.

De problemen van kinderen blijven nu achter de voordeur

De scholen gaan langer dicht en daar lijden de kwetsbare kinderen het meest onder. Jeugdzorgmedewerkers maken zich grote zorgen.