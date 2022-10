Kinderen kunnen amper nog bij de opvang terecht

Door het personeelstekort in de kinderopvang staan er veel wisselende gezichten op de groepen. Kinderen hebben daar last van, denken ouders. ‘Veerle huilde elke keer tranen met tuiten als ze weer naar het kinderdagverblijf moest.’

Elke ochtend voor het brengen naar het kinderdagverblijf was het weer raak. Dan huilde de 2-jarige Veerle uit Amersfoort tranen met tuiten. Eenmaal bij de deur, klampte ze zich stevig vast aan het been van haar moeder Hilde Van der Kuil-Bonants.

Bij de overgang naar de peuters, tussen 2 en 4 jaar, begon het gedonder. Die verandering is voor wel meer kinderen lastig. Op de babygroep ging het altijd goed met Veerle. Daar stonden ook meer vaste gezichten op de groep, bij de peuters wisselden de pedagogisch medewerkers continu vanwege het personeelstekort.

Voor Veerle was de overgang daardoor extra moeilijk, denkt haar moeder. “We zagen haar veranderen. Van een kind dat met plezier ging, naar een kind dat niet meer wilde en elke week huilde. Dan brachten wij haar weg en was er weer een nieuw gezicht. Je laat haar met pijn in het hart achter. Ik breng haar nu zo laat mogelijk en haal haar zo vroeg mogelijk op. De rest van de dag kijk ik op de klok en vraag ik me af of het wel goed met haar gaat.”

Vaste-gezichten-criterium

Het verhaal van het Amersfoortse gezin staat niet op zichzelf. Door het grote personeelstekort wordt het steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Om emotionele veiligheid te bieden aan een kind, zijn kinderopvangorganisaties aan regels gebonden via het vaste-gezichten-criterium.

Een baby ziet maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers die weten hoe het kind zich ontwikkelt, waar het behoefte aan heeft en waar het gestrest van raakt. Elke dag moet één van die collega’s op de groep staan. Bij kinderen van een jaar of ouder zijn dat er maximaal vier.

Om de tekorten op te vangen en de werkdruk tegen te gaan, verandert het vaste-gezichten-criterium zoals het nu is ingericht vanaf 2024. Over twee jaar is een diploma geen harde eis meer om als vast gezicht voor de groep te mogen staan. Ook pedagogisch medewerkers in opleiding mogen dat doen, mits zij daar klaar voor zijn en goede begeleiding krijgen. Als dat nu gebeurt, worden zij nog niet meegeteld als vast gezicht, terwijl het voor de kinderen wel al bekenden zijn. De regel zorgde vooral voor knelpunten in de planning.

Voor de buitenschoolse opvang wordt nagedacht of het mogelijk is om anders gekwalificeerde medewerkers in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of cultuur.

Sommige opvangorganisaties zetten nu uit nood meer invallers op de groep. Er zijn ook groepen die sluiten als er alleen maar invallers beschikbaar zijn omdat de kwaliteit dan niet gewaarborgd wordt.

‘Elke sluiting doet pijn’

Het sluiten van groepen probeert kinderopvangorganisatie Tinteltuin in de regio Amsterdam, de Zaanstreek en Waterland, goed voor ongeveer 90 locaties, zoveel mogelijk te voorkomen. Soms kan het niet anders. Locatiemanager Maureen Matser vraagt zich op sommige dagen af of ze wel voldoende collega’s kan inzetten. “Met het personeelstekort is elke dag een uitdaging. Ik hou mijn hart vast voor dit najaar en de winter, met corona en meer ziekteverzuim. Wordt het zo erg als vorig jaar? Elke sluiting doet pijn. Je weet dat ouders weer met hun werk in de problemen komen in sectoren waar ze ook met een personeelstekort kampen.”

Bij Tinteltuin is het streven om vertrouwde medewerkers in te zetten. Als het geen officieel vast gezicht is, dan is het tenminste een bekend gezicht voor de kinderen. “Wij zetten medewerkers in die de kinderen wel goed kennen. Zij zijn dan nog in opleiding, maar weten wel goed wat de kinderen nodig hebben”, zegt Matser.

De peutergroepen zijn het moeilijkst om te bemannen. De organisatie waar Matser werkt, doet aan voor- en vroegschoolse educatie om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Om daar aan de slag te mogen, zijn speciale diploma’s nodig. De vijver om uit te vissen is daardoor nog kleiner.

In heel Nederland kampt de branche met personeelstekort. Moeder Alexandra Asperslag ondervond de gevolgen van het personeelstekort aan den lijve bij een andere kinderopvangorganisatie in Amsterdam waar haar zoon naartoe ging. Elke avond na het ophalen van het kinderdagverblijf had de 3-jarige Louis buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak. En de volgende ochtend, als hij zijn jas weer aan moest trekken, begon hij hard te huilen. Hij wilde absoluut niet naar de crèche.

Waar dat precies door kwam, blijft gissen in het geval van zo’n jong kind. Het gezin was verhuisd, waardoor veel dingen nieuw waren. Maar Louis zag op de andere locatie ook veel verschillende medewerkers. Was dat de oorzaak? Het gaf zijn moeder in ieder geval geen goed gevoel.

Dan kreeg ze hem aan het einde van de dag mee met de boodschap dat hij een goede dag had gehad. “Maar dan spraken ze bijvoorbeeld zijn naam verkeerd uit. Het was allemaal erg onpersoonlijk.”

Band met het kind

Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang ziet dat de gebrekkige band tussen kind en medewerker die er op sommige plekken is, voor problemen kan zorgen. “Je moet kinderen kennen om de kwaliteit te waarborgen, zeker als ze zo jong zijn en nog niet goed kunnen vertellen wat er aan de hand is. Het ene kind moet je in de armen nemen als die huilt, terwijl je de ander juist even moet laten gaan. Om dat verschil te kennen, moet je een band met het kind kunnen opbouwen.”

Maar ook als het lukt om ten minste één vertrouwd gezicht op de groep te hebben, aangevuld met tijdelijke krachten, is de situatie niet altijd ideaal, zegt Bijlsma. “Je kunt als vaste kracht niet continu met drie invallers staan. De druk op de vaste medewerker is dan te groot. Haar wordt de hele dag van alles gevraagd. Het gevaar is dat je nog meer uitstroom krijgt.”

Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders, verzamelt ervaringen van ouders over onder meer de kinderopvang. De stichting vroeg ouders onlangs een cijfer te geven voor de opvang van hun kind. De dagopvang kwam er met een 6,4 nog het beste vanaf. De naschoolse opvang kreeg een 5,5 en de gastouderopvang een 5,9.

Er komen veel klachten binnen bij de stichting. Een moeder schreef dat ze blij mocht zijn als haar zoon van 1 voldoende had geslapen als ze hem ophaalde. Hij sliep vaak maar één keer heel kort, volgens haar vanwege de vele invallers en onrust op de groep. Andere verhalen gaan over kinderen die minder plezier hebben en overprikkeld thuis komen, en over het gebrek aan een band tussen kind en medewerker.

Nederland zoekt momenteel al zo’n 7000 medewerkers in de sector. In 2025, als de kinderopvang grotendeels gratis wordt, zijn er volgens schattingen zelfs 35.000 mensen nodig. Waar die vandaan getoverd moeten worden, is totaal onduidelijk.

Roostermakers krijgen de planning nu al amper rond, zegt Emmeline Bijlsma. “Ze kijken elke zondagavond met samengeknepen billen op hun telefoon om te zien of er nog een zieke bij is gekomen. Zeker nu we in het najaar zitten met verkoudheidsgolfjes die het land door gaan.”

Bij sommige organisaties worden contracten zelfs helemaal ontbonden. Dat gebeurde afgelopen zomer nog bij Ska, een grote kinderopvangorganisatie in de provincie Utrecht. Bij vijf procent van de ouders in de regio Amersfoort werden de contracten opgezegd. De geschillencommissie van de kinderopvang oordeelde dat Ska dat niet had mogen doen.

Bijna volledig vergoed

Hoe moet dat over drie jaar, als de branche een explosieve groei verwacht van het aantal aanvragen omdat de kinderopvang voor veel gezinnen bijna volledig vergoed wordt? Locatiemanager Maureen Matser wil daar liever niet aan denken. “Je leeft in dit vak vaak met de dag. Je hebt ook gewoon de toko te draaien. Je kunt daar niet te lang bij stilstaan. We zetten nu al volop in op werving en opleiding. We doen echt alles om medewerkers te krijgen.”

De crisis heeft volgens Marjet Winsemius grote gevolgen voor het werkleven van ouders. “Sommige gezinnen zijn radeloos. Een ouder wist niet meer hoe ze in deze situatie moest werken. Door alle sluitingen had ze het hele jaar door maar twee weken vakantie. De rest ging op aan gesloten groepen.”

Ook daar kreeg Aleksandra Asperslag uit Amsterdam mee te maken. Ze nam de hele zomer vrij omdat er geen opvang beschikbaar was voor haar zoontje Louis, die aan het begin van de zomervakantie net 4 was geworden.

Vorig jaar werd zijn zusje Romee geboren. Vlak voordat ze in november voor het eerst naar de opvang zou gaan, kwam de melding dat het contract niet door kon gaan. Asperslag heeft nu een andere locatie voor haar dochter gevonden bij een crèche waar het personeelstekort iets minder acuut is. “Je hebt daar van die dames die daar al dertig jaar werken. Het is een minder grote organisatie. Het pand is wat gedateerd en Romee krijgt daar misschien geen houten speelgoed en biologisch eten, maar ik ben allang blij dat het nu geregeld is.”

Na tweeënhalf jaar coronavirus met thuiswerken en deels gesloten kinderopvang, hoopt Asperslag dat ze weer een keer aan haar carrière kan denken. Ze werkt als projectmanager bij een ontwerpbureau. Ongemerkt heeft ze haar ambities door de opvangcrisis de afgelopen jaren op een lager pitje gezet. “Dat gebeurt zonder dat je het doorhebt. Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe het kan dat het in Nederland zo slecht geregeld is. Gelukkig heb ik een vrouwelijke baas met drie kinderen.”

Lees ook:

Gratis kinderopvang is een loze belofte

De kinderopvang heeft haar personeel zo verwaarloosd, dat de beloofde uitbreiding geen kans maakt, schrijft docente en onderwijsblogger Cornelie de Jong.

Een lichtpuntje in de kinderopvang: werknemers maken meer uren

Het leidt tot grote stress in heel wat huishoudens: kan het kind nog wel op de kinderopvang terecht? Er is ook goed nieuws: werknemers in de sector zijn meer uren gaan maken.