Kinderen in azc’s voelen zich nog steeds onveilig

Werkgroep Kind in azc deed door middel van uitgebreide interviews onderzoek onder zo’n honderd kinderen, ouders en andere betrokken. Daaruit blijkt dat asielzoekers onder de 17 jaar nog steeds veel stress en gevoelens van onveiligheid ervaren, stelt de organisatie. Die emoties uiten zich onder meer in somberheid, of juist druk en opstandig gedrag.

De Werkgroep Kind in azc is een samenwerkingsverband tussen onder andere Unicef, War Child en Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie droeg drie jaar geleden ook al oplossingen aan om de situatie voor minderjarige asielzoekers te verbeteren, maar die zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Zo adviseerde de werkgroep om verhuizingen van kinderen tussen azc’s zo veel mogelijk te voorkomen, maar vinden die nog wel veel plaats, zegt Arja Oomkens, coördinator van de werkgroep. “Verhuizingen zijn een bron van stress voor kinderen, omdat er dan minder continuïteit is, ook in bijvoorbeeld onderwijs en zorg.” Gevoelens van stress kunnen later in het leven van een kind onder meer concentratieproblemen opleveren, stelt ze.

Na advies van de werkgroep in 2018 stelde het Coa contactpersonen voor kinderen in. Maar die oplossing werkt nog niet naar behoren, concludeert Oomkens. “Het Coa is voortvarend aan de slag gegaan, maar de contactpersoon is nu de persoon die ook activiteiten voor kinderen coördineert. Een echte vertrouwenspersoon, bij het Coa of extern, ontbreekt nog. Het lijkt ons daarom goed als die mogelijkheid verder wordt onderzocht.”

Uit het nieuwe onderzoek blijkt ook dat kinderen vaak het gevoel hebben dat alles wat ze zeggen tegen hen kan worden gebruikt bij een nog lopende asielprocedure.

Het nieuwe rapport van de werkgroep wordt dinsdag gepresenteerd aan onder andere het Coa en het ministerie van justitie. Volgens recente cijfers wonen er op het moment zo’n zevenduizend kinderen in azc’s. Volgens Oomkens zouden oplossingen als een vertrouwenspersoon kunnen werken, maar verwacht haar organisatie ook niet dat het probleem meteen van de baan is. “We willen dat ook asielopvang een veilige plek wordt om op te groeien, we blijven dit onderzoek daarom iedere twee jaar herhalen.”

