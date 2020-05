Kinderen denken mee met Rutte: samen sporten tegen eenzaamheid en feestjes op het strand

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond richtte premier Rutte zich specifiek op kinderen en jongeren, die hij ‘een groot compliment’ gaf voor de manier waarop zij zich aan de coronamaatregelen houden. “Het is ook echt aan jullie te danken dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen, daardoor kan er langzaam maar zeker meer.” Daarna volgde zijn oproep aan de kinderen om mee te denken over de samenleving tijdens de coronacrisis. “Kom met ideeën”, zei hij, “praat erover in de klas en laat het ons weten.”

Woensdag maakte Rutte zijn oproep nog wat concreter. Het moet niet alleen bij ideeën blijven, de premier wil graag actie zien: “Confronteer het schoolbestuur ermee of stap naar de gemeenteraad. Het idee is dat jullie een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat.”

Binnenkort nodigt Rutte een aantal kinderen uit op het Catshuis om te praten. Jongerenorganisaties Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), FNV Young & United en de Nationale Jeugdraad slaan alvast de handen ineen om zoveel mogelijk ideeën van jongeren te verzamelen, onder andere via de hashtag #jongerenaanzet.

Julia (15 jaar)

Julia Beeld Eigen foto

“Ik vind de oproep van Rutte heel goed. Op school zie je bijvoorbeeld dat docenten heel praktisch denken in toetsen die gedaan moeten worden. Wij leerlingen denken meer: wat is handig voor ons, wat zou voor ons werken. Wij krijgen op school voor de zomervakantie misschien nog toetsweken. Dat lijkt me niet handig, omdat veel leerlingen hun motivatie kwijt zijn en niet goed meer weten hoe ze moeten leren. Ik denk dat leerlingen hierdoor veel druk zullen ervaren en slechter zullen presteren. Het maakt natuurlijk ook best veel uit voor de overgang naar het volgende jaar. Wat mij fijn lijkt is dat we voor de zomer nog een of twee weken wel les krijgen, maar dat je zelf mag komen wanneer je wilt, bijvoorbeeld als je vragen hebt over de les. Of je kunt toetsen optioneel maken: sta je er met je cijfers slecht voor, dan kun je de toets maken.”

“Ik hoop dat de versoepelingen die nu ook al gelden voor kinderen onder de twaalf straks verder worden uitgebreid naar kinderen tussen de 12 en 18. Als ik nu met mijn vriendinnen wat zou willen doen, met een groepje van zes, zouden we een boete kunnen krijgen. Dat vind ik niet goed, juist jongeren hebben het er nu moeilijk mee dat ze geen contact kunnen hebben met leeftijdsgenoten.”

Wouter (11 jaar)

Wouter Beeld Eigen foto

“Tot nu toe had Rutte nog niet echt iets over de kinderen gezegd, behalve dat de scholen dichtgingen. Het is leuk dat kinderen hun mening mogen geven. Ik vond het ook leuk dat hij ons een complimentje gaf. Ik denk af en toe wel na hoe je dat moet doen, op anderhalve meter, bijvoorbeeld op een middelbare school. Misschien kun je in de gangen treinsporen maken, maar dan zonder rails, zodat je niet tegen elkaar opbotst. Op straat zou je voor eenrichtingsverkeer moeten zorgen.”

“Ik zit op de basisschool, dus ik ga sinds kort weer naar school. Kinderen hoeven zelf geen afstand te houden van elkaar, maar wel van de meester of juf. Onze meesters en juffen staan achter plexiglas, zodat ze wel uitleg kunnen geven. Ik had zin om weer naar school te gaan, maar ik vond het ook wel fijn thuis. Je had meer tijd over. Ik woon best ver van huis, dus ik moet lang reizen. Ik hoop dat alles uiteindelijk wel weer teruggaat naar zoals het was, maar natuurlijk niet te snel, want dan moet je misschien weer helemaal terug in de lockdown.”

Rosalinde (14 jaar) en Loes (15 jaar)

Loes (links) en Rosalinde Beeld Eigen foto

“Wij mogen vanaf 2 juni weer naar school, maar niet alle leerlingen tegelijkertijd. Dat vinden wij erg jammer, omdat samen naar school gaan met vrienden en vriendinnen veel leuker is. Om ervoor te zorgen dat wij wel allemaal tegelijkertijd naar school kunnen hebben wij bedacht om gymzalen te gebruiken. Hier in Amsterdam staan veel gym- en sportzalen leeg. Als de tafels en stoelen met anderhalve meter uit elkaar staan is dat best veilig. En voor ons leuker.

Ook hebben wij bedacht om strandfeestjes voor middelbare scholieren te organiseren met anderhalve meter afstand. Op het strand is veel ruimte, dus dat is een goede plek om afstand te kunnen houden van elkaar. Dan kunnen we nog een feestje vieren dit jaar, op een veilige manier.”

Sjuul (12 jaar)

Sjuul Beeld Eigen foto

“Ik ga vanaf 2 juni weer één of twee dagen per week naar school. Ik mis de andere leerlingen heel erg. Ik zit in het eerste jaar en ik begon net te wennen aan de middelbare school. Ook kreeg ik nieuwe vrienden die ik nu al maanden niet heb gezien, dat voelt raar.”

“Omdat het aankomende tijd een stuk mooier weer wordt lijkt het mij een goed idee om buiten les te krijgen. Op sportpleinen, zoals waar wij nu staan, is er genoeg afstand en kunnen leerlingen elkaar vaker zien. Eigenlijk kun je deze pleintjes ook gebruiken voor volwassenen en ouderen die zich alleen voelen. Als een gymleraar hier sportles geeft, kan bijna de hele buurt meedoen. Want dat thuis zitten en alleen zijn is toch wel het naarste aan corona.”

Lees ook:

Sporten, bezoek, zingen, plassen en vakantie: wat mag nu eigenlijk allemaal wel, en wat niet?

Wat mogen we vanaf 1 juni weer doen en wat moeten we laten? De duivel zit in de details. Het kabinet laat veel aan de samenleving om in te vullen.