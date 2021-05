Kijker krijgt openhartige en emotionele Máxima te zien

Het zou gaan over het leven, de liefde en het werk, het grote interview met de 50 jaar geworden koningin Máxima en Matthijs van Nieuwkerk. Heikele onderwerpen werden besproken en twee maal plengde Máxima een traan. Het ging over het imago van het Koninklijk Huis dat afgelopen jaar werd geschaad door de dure speedboot van koning Willem-Alexander, en de reis naar Griekenland afgelopen najaar.

Máxima kwam niet weg met ‘Griekenland doet pijn aan mijn hart’, Van Nieuwkerk vroeg door. “Door ons denken in mogelijkheden en niet beperkingen hebben we een inschattingsfout begaan. Ik kan het niet anders uitleggen. Het mocht, maar het was niet solidair.” En Willem-Alexanders boot van 2 miljoen euro? Dat moet je niet in mindering brengen ‘op al het werk dat hij voor Nederland doet’, zei Máxima.

Overleden zus

Zeer persoonlijk werd het, toen het over het leven ging, liever gezegd: de zelfgekozen dood van Maxima’s zus Ines. Is ze in de hemel? Maxima: “Ik weet niet waar ze is. Maar als ik aan haar denk, dan denk ik aan haar met een grote glimlach, en dat vind ik heel fijn.”

Over de liefde voor Willem-Alexander heeft schoonmoeder ­Beatrix ooit gezegd dat Máxima een moeilijke keuze had gemaakt. “Ik was voorbij de keuze”, zei Máxima daar zelf over. “Als je eenmaal ­verliefd bent en je wilt iets met hem delen, dat doe je met alles wat je hebt.”

Ook de afwezigheid van haar vader op het huwelijk bracht weer een traan teweeg. Heeft Nederland u toen ook niet verwond, wil Van Nieuwkerk weten. “Nee. Nederland heeft laten zien dat het staat voor zijn principes. En dat het de dochter niet aanrekent wat de vader heeft gedaan.”

