Kijk live: Surinaamse president Chan Santokhi spreekt jaarlijkse Anton de Kom-lezing uit

Vrijdag 10 september geeft de Surinaamse president Chan Santokhi, de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in Amsterdam.

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw en vraagt aandacht voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving. Anton de Kom streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en was verzetsstrijder in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam in 1945 om in een concentratiekamp.

Chan Santokhi (Lelydorp Suriname, 1898) groeide op het Surinaamse platteland op en studeerde met een Surinaamse beurs aan de Nederlandse politieacademie in Apeldoorn. Hij werkte in Suriname als politie-inspecteur en -commissaris, en werd in 2005 namens de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Minister van Justitie en Politie. Door zijn strenge optreden, vooral tegen de drugshandel, werd Suriname het veiligste land van Zuid-Amerika. Op 16 juli 2020 werd Santokhi beëdigd als president van de Republiek Suriname.

Aanvang: 19.30 uur.

Santokhi zal onder meer spreken over de manier waarop zeer verschillende bevolkingsgroepen met elkaar kunnen samenleven, en het voorbeeld dat Suriname wat dit betreft voor Nederland kan zijn.