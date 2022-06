Kiezers over de samenwerking tussen Leefbaar Rotterdam en Denk: ‘Houd ze in de gaten’

Kiezers van de nieuwe Rotterdamse coalitiepartijen Denk en Leefbaar Rotterdam reageren wisselend op de samenwerking tussen hun partijen. Eén ding is zeker: de ogen van deze Rotterdammers zijn de komende tijd nadrukkelijk op het nieuwe college gericht. Twee van deze kiezers aan het woord, over hun leven in de stad, hun stemgedrag en hun politieke verwachtingen.

Rahma Hulsman (52) is mede-oprichter van de Islamitische Voedselbank in Rotterdam én aanhanger van Denk

“Twaalf jaar geleden heb ik met enkele anderen de Islamitische Voedselbank in Rotterdam opgericht. Rond de vierhonderd gezinnen voorzien we nu om de week van een voedselpakket. Driekwart van die mensen is moslim, de rest is dat niet. Het beetje subsidie dat we krijgen, vijftigduizend euro, is een druppel op de gloeiende plaat, want we hebben per jaar 3,5 ton aan kosten. Dat zamelen we in bij de islamitische achterban.

Soms staan mensen om twaalf uur ‘s avonds nog bij me aan de deur, simpelweg omdat ze geen eten hebben. Armoede wordt in Rotterdam helaas niet altijd geloofd. Mensen denken dat het niet bestaat. Maar het is realiteit. Gezinnen sturen hier hun kind soms zelfs niet naar school, omdat ze het geen ontbijt of lunch kunnen meegeven. De afgelopen jaren heb ik Denk de Rotterdamse politiek in zien komen. Opeens was er een partij die regelmatig contact met ons zocht, in plaats van andersom.

Rahma Hulsman: 'Denk en Leefbaar Rotterdam samen: ik vind het heel bijzonder, moet ik zeggen'. Beeld Roos Pierson

Nee, dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Al jaren proberen we de armoedeproblematiek aan te kaarten bij de verschillende partijen. Voor de verkiezingen kwamen er vaak een hoop beloftes, maar na de verkiezingen werden die dan niet waargemaakt. Denk nam wel meteen actie, met moties in de Raad bijvoorbeeld als we iets hadden aangekaart. Ik zag al snel dat Denk affiniteit heeft met de armere mensen in de stad. En niet alleen maar met de bovenklasse. Een voorbeeld? Het gratis openbaar vervoer voor kinderen. Dat is er dit jaar gekomen en daar hebben kinderen uit armere gezinnen zoveel baat bij. Helaas is het er hier in coronatijd niet beter op geworden. Alleen al in het laatste jaar kregen we er 150 gezinnen bij. Ook deze mensen krijgen nu een voedselpakket van ons. Dat is gewoon nodig.

‘Goed dat het armoedebeleid naar Denk gaat’

Denk en Leefbaar Rotterdam samen: ik vind het heel bijzonder, moet ik zeggen. Leefbaar is niet in alle dingen slecht gebleken, er zijn toch wel ook rake punten. Maar dat ‘tegen de islam zijn’ houdt me tegen. Toch is het goed dat Denk wil samenwerken met Leefbaar. Het armoedebeleid gaat naar Denk, dat een wethouder mag leveren op die post. Als deze partijen de komende tijd blijven staan waar ze voor staan, krijgen we een hele andere kijk op de politiek, denk ik.’’

Annelies Hilgerson stemt op Leefbaar Rotterdam. 'Hier woon ik al 49 jaar. Ik heb het totaal zien veranderen.' Beeld Roos Pierson

Annelies Hilgerson (73) is gepensioneerd en al sinds de opkomst van Pim Fortuyn aanhanger van Leefbaar Rotterdam.

“Zes weken geleden is mijn zoon plotseling overleden. 47 jaar oud was hij, ik heb er intens veel verdriet van. Er was niks met hem aan de hand. Tot hij op een dag niet lekker was, en langer in bed bleef liggen. Daar is hij gevonden, dood. Zo erg. Ik woon alleen, sinds mijn partner zeven jaar geleden overleed, in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Hier woon ik al 49 jaar. Ik heb het hier totaal zien veranderen.

Of het beter is geworden? Nee. Minder. Er komen hier steeds meer ‘nieuwkomers’ wonen. Mijn buurvrouw is overleden, er woont nu een Antilliaanse jongen naast me. Ik heb geen last van hem hoor, maar hij heeft af en toe heel rare dingen. Dan staat er opeens ‘s nachts een discjockey bij hem in huis. En deze huisjes zijn zo gehorig, het is ongelooflijk. Dus ga ik ‘s nachts om half drie maar weer aanbellen. Of het zachter kan. Dan wordt de muziek wel zachter gezet, maar ja.

Annelies Hilgerson: 'Ergens in mijn achterhoofd ben ik het niet eens met de samenwerking tussen Leefbaar en Denk.' Beeld Roos Pierson

En al dat onkruid in de tuin! Het is een bende, terwijl mijn tuintje netjes is. Mijn oude buurvrouw maakte zelfs de putjes op straat nog schoon. Ach ja, er is zoveel veranderd in Rotterdam. Op heel veel plekken vind je niks meer terug van vroeger. Het leven hier is ook nog eens heel duur geworden. En dan woon ik hier nog met een huurtje van 309 euro, dat scheelt ook. Ik zit wel goed met mijn AOW’tje. Maar mijn nieuwe buurman betaalt al 640 euro. Dit is toch niet normaal?

‘Ze moeten mij hier in een plastic jassie wegdragen’

Toch ben ik wel gelukkig hier. Ik ga hier nooit meer weg. Ze moeten mij hier in een plastic jassie wegdragen, anders ga ik er hier echt niet uit. Ik heb altijd in kroegen gewerkt, en een geweldige tijd gehad. Al die kroegen zijn nu verdwenen.

Ik ben jaren geleden al op Leefbaar Rotterdam gaan stemmen. Ik stem al op Leefbaar sinds de komst van Pim Fortuyn. Hij had de drang om stad de veranderen. Ergens in mijn achterhoofd ben ik het niet eens met de samenwerking tussen Leefbaar en Denk. Kijk, ze zullen wel in Nederland geboren zijn, maar ze houden hun eigen land wel in hun achterhoofd. Dat ze hun eigen mensen weer voor gaan trekken lijkt me een risico. Probeer het maar, die samenwerking. Maar houd dat wel in de gaten.”

Lees ook:

Rotterdam krijgt college met Denk en Leefbaar: ‘We vinden elkaar in het pragmatisme’

Lang werd samenwerking tussen Leefbaar Rotterdam en Denk onmogelijk geacht. Toch gaan zij nu met VVD en D66 besturen.