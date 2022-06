Keti Koti moet een vrije dag worden, vinden steeds meer bedrijven

Ieder jaar op 1 juli zingt Patricia Foort (50) in Rotterdam in een verzorgingshuis waar veel Surinaamse en Antilliaanse ouderen wonen. Het is een van de manieren waarop de zangeres stilstaat bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. “Dat is echt nog niet zo lang geleden. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld haar tot slaaf gemaakte overgrootmoeder nog gekend”, vertelt Foort.

Foort is vrij volgende week, maar veel mensen zijn dat tijdens de viering van Keti Koti niet. Dat moet anders, vinden de initiatiefnemers van de actie ‘Ik neem vrij op 1 juli, totdat we allemaal vrij zijn’. Al meer dan twintig bedrijven en organisaties, waaronder Tony’s Chocolonely en Greenpeace, hebben toegezegd hun werknemers voortaan op 1 juli vrij te geven. Ook op sociale media is de actie al door honderden mensen gedeeld.

Lessen uit het verleden

Een van de initiatiefnemers van de actie is Mitchell Esajas. Hij ziet dat veel Nederlanders niet weten in welk jaar de slavernij is afgeschaft of wat Keti Koti betekent. Een nationale herdenkingsdag zou volgens hem bij kunnen dragen aan het historisch besef en de zichtbaarheid van het koloniale slavernijverleden. “Dat is belangrijk, want we kunnen veel leren van het verleden”, stelt Esajas.

Vanuit die gedachte startte hij vorig jaar al een petitie in samenwerking met radiostation FunX en Stichting Nederland Wordt Beter. De petitie, die eist dat Keti Koti wordt erkend als nationale feestdag, werd binnen een week ruim 62.000 keer ondertekend. De behandeling van de petitie in de Tweede Kamer laat nog op zich wachten.

Sylvana Simons (rechts, BIJ1) tijdens de overhandiging van de petitie vorig jaar om van 1 juli een nationale feest- en herdenkingsdag te maken. Beeld ANP

Zelf de regie pakken

“Bedrijven, werknemers en werkgevers moeten een leidende rol nemen”, vindt Ruby Lee van Hoorn, communicatieadviseur bij cosmeticabedrijf Lush. Al sinds vorig jaar erkent het bedrijf 1 juli als officiële feest- en herdenkingsdag. Winkelpersoneel dat toch moet werken, krijgt net als bij andere nationale feestdagen, dubbel uitbetaald.

Volgens Van Hoorn wordt er intern ook over andere feestdagen gesproken, maar was het besluit over Keti Koti snel genomen. Uit een rondvraag onder de werknemers van Lush werd het een van de belangrijkste feestdagen genoemd. “Daarbij is de dag onderdeel van onze gedeelde Nederlandse geschiedenis”, legt Van Hoorn uit.

Betekenisvolle dag

Zangeres Foort is blij met de actie. Tegelijkertijd is ze bang dat die de aandacht zal afleiden van waar het voor haar echt over gaat: het slavernijverleden, dat zo hoopt ze, onder steeds meer Nederlanders bekendheid krijgt.

Initiatiefnemer Esajas ziet nu al dat Keti Koti op steeds meer plaatsen in Nederland op een betekenisvolle manier wordt gevierd. Bijvoorbeeld doordat er ook educatieve activiteiten worden georganiseerd.

Hij hoopt dat Keti Koti net zo belangrijk wordt als 4 en 5 mei. “Een dag waarop je je kan bezinnen, kan herdenken en stilstaan bij een stukje geschiedenis dat nog enorm veel invloed heeft op het heden.”

