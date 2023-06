Kerncentrale Zaporizja kan op den duur koelwater tekortkomen en dat kan ernstige gevolgen hebben

Met het opblazen van de Kachovka-dam is er ‘een cruciaal moment voor de nucleaire veiligheid’ aangebroken, zegt Rafael Grossi. De directeur van het internationale atoomagentschap IAEA maakt zich zorgen over de veiligheid van de nabijgelegen kerncentrale Zaporizja.

Zonder koelsysteem dreigt ramp

Grossi waarschuwde dinsdag dat de hoeveelheid koelwater voor de kerncentrale in gevaar komt. Het koelwater is van belang voor het afvoeren van de restwarmte van de reactoren en de waterbassins voor splijtstof. Ook wordt het water gebruikt om nooddieselgeneratoren te koelen wanneer deze in gebruik zijn.

Als er lang geen koelwater beschikbaar is, kan dat leiden tot opwarming van reactorkernen, zegt Mark van Bourgondiën, adviseur bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). “Delen van kernen komen dan bloot te staan en raken oververhit. Dat leidt tot kernschade. Eventueel smelten die zelfs.”

Door de opgeblazen dam is het waterpeil in het reservoir met koelwater aanzienlijk gedaald. En het blijft dalen, met een snelheid van tussen de 5 en 9 centimeter per uur. Dat kan ertoe leiden dat er binnen enkele dagen al geen water meer uit het reservoir kan worden gepompt.

De Argentijn Grossi uitte in maart van dit jaar al zijn zorgen over de ‘verhoogde militaire activiteit’ rond Zaporizja. Door beschietingen viel in de kerncentrale meermaals de stroom uit. Met noodaggregaten op diesel werd het koelsysteem overeind gehouden, maar als die stilvallen dreigt een ramp. De directeur van het atoomagentschap pleit daarom al langer voor een gedemilitariseerde zone rondom de kerncentrale.

Geen risico op korte termijn

Grossi meldt dat er momenteel geen direct risico is voor de veiligheid van de centrale. Dat komt mede door een groot koelmeer dat met opzet boven het niveau van het andere reservoir is aangelegd. Het water uit dit meer zou genoeg moeten zijn om nog ‘een aantal maanden’ door te kunnen.

Volgens Van Bourgondiën kan het koelmeer in principe op dezelfde manier gebruikt worden als het reservoir. “Maar het liefst hou je dat meer als back-up. Als je dat nu langdurig moet gebruiken, heb je één alternatief minder om op terug te vallen. Daarna moet je je wenden tot noodkoelsituaties.”

Behalve het koelmeer heeft de centrale ook toegang tot een met water gevulde uitgraving in de buurt. En, als het nodig is, kan de kerncentrale het watersysteem van de nabijgelegen stad Enerhodar aanspreken of mobiele pompen en brandweerwagens inzetten.

Grossi zegt dat het van ‘vitaal belang’ is dat het koelmeer intact blijft: “Er mag niets worden gedaan dat de integriteit ervan zou kunnen ondermijnen”. Volgende week brengt hij een al eerder gepland bezoek aan de kerncentrale.

