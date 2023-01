Kerken worden gevraagd om vluchtelingen op te vangen

Het kabinet gaat kerken vragen om zich in te spannen voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om zowel asielzoekers als statushouders.

Het kabinet zet in op kleinschalige opvang door kerken en andere maatschappelijke organisaties, liet staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) maandag weten aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat zowel asielzoekers als statushouders worden opgevangen in (leegstaande) gebouwen van kerkgemeenschappen.

Hulporganisatie voor vluchtelingen Inlia wist al dat de oproep van het kabinet eraan zit te komen, zegt directeur John van Tilborg. De organisatie heeft een brief klaar voor de rond de duizend aangesloten kerken voor hulp aan asielzoekers. Inlia vraagt daarin de kerken te kijken wat de mogelijkheden zijn om mensen voor kortere of langere tijd in kerken op te vangen.

Kerken vangen al statushouders op

Afgelopen zomer, toen er bij aanmeldcentrum Ter Apel mensen buiten moesten slapen, sprong Inlia ook al bij. Kerken en kerkzalen verspreid over het land werden toen tijdelijk ingericht voor asielzoekers, daarbij geholpen door vrijwilligers uit de kerken. Vooruitlopend op de vraag van het kabinet, heeft zich volgens Van Tilborg reeds een aantal kerken gemeld waar asielzoekers welkom zijn.

Kerken zijn al langer bezig met de opvang van statushouders via het initiatief De Thuisgevers, dat is opgezet door de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het gaat niet zozeer op kerkzalen, maar om ander vastgoed dat geschikt is voor kwalitatieve opvang voor langere tijd.

Lelystad Airport

Daarnaast meldt de Telegraaf dat Lelystad Airport in beeld is als opvanglocatie. Een woordvoerder van de luchthaven geeft aan dat er nog geen formeel verzoek is gedaan. “Als dat komt, zullen we daar natuurlijk over in gesprek gaan", aldus een zegsvrouw.

Naast kerkgebouwen kijkt Van der Burg naar ‘atypische opvanglocaties’ zoals cruiseschepen. De afgelopen periode zijn al vaker cruiseschepen ingezet als noodopvanglocatie, zoals in Velsen-Noord. Van der Burg hoopt in totaal per juli dit jaar 19.000 extra opvangplekken te realiseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om het voorkomen dat opvanglocaties sluiten.

