Karin (61) herstelde na long covid nooit helemaal. ‘Ik was een kasplantje’

Voordat Karin Ditzel (61) in maart 2020 besmet raakte met corona liep ze naar eigen zeggen “altijd voorop in de fanfare”. Als vestigingsmanager van een internationaal wellnessbedrijf was ze altijd de kartrekker, iemand “voor wie honderd procent nooit genoeg was.”

“Van al mijn energie was na de besmetting niets meer over. Ik werd kortademig en had heel veel hoofdpijn. Ik kon niet nadenken, kreeg de dingen niet meer op een rijtje. Ik werd volledig een kasplantje. We hadden een hond waar ik voorheen twee keer per dag mee liep, en zelfs dat ging niet meer.

“Ik ging revalideren onder begeleiding van zeven verschillende specialisten: een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, et cetera. Dat was als een warme jas.

“Tijdens dat revalidatieproces moest ik leren om dingen los te laten: dat mijn geheugen me in de steek liet, dat ik niet meer op alles ja kon zeggen, en dat mijn energie niet op peil was. Gewoon mijn dag indelen veranderde, want ik moest overal pauzes inbouwen.

Minder intensieve baan

“Toen ik weer aan het werk wilde, bleek de baan die ik twaalf jaar lang had geen optie meer. Nu ben ik stagecoördinator, een minder intensieve baan. Ik begon met een aantal uurtjes in de week opbouwen, met af en toe een terugval.

“Tegenwoordig moet ik alles opschrijven, want als ik dat niet doe ben ik het op hetzelfde moment kwijt. Dat was wel even schrikken. Ik ben ook vaak moe en moet heel erg mijn best doen om me te concentreren.

“Ik heb een tijdje geleden een elektrische fiets gekocht. Dat laat zien dat ik in vergelijking met andere patiënten geluk heb gehad. Ik heb geleerd met beperkingen te leven. De honderd procent die ik vroeger nooit genoeg vond, zijn dat nu zeker wel.”

