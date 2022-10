Kankerdiagnoses zullen de komende jaren bijna verdubbelen

Op dit moment krijgen ongeveer achttien mensen per uur het bericht dat zij kanker hebben, wat neerkomt op zo’n 118 duizend diagnoses per jaar (cijfers uit 2019). Maar vanwege de vergrijzing en het grote aandeel van de Nederlandse bevolking dat ongezond leeft, becijfert IKNL dat het aantal kankerdiagnoses over tien jaar met een derde zal zijn gestegen naar 156 duizend.

Als de meest voorkomende vorm van huidkanker (basaalcelcarcinoom), die goed te behandelen is, en een voorstadium van borstkanker ook meegerekend worden, is er zelfs sprake van een kleine verdubbeling van het totale aantal kankerdiagnoses. In 2032 zouden 232 duizend mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben. Dat zijn er 26 per uur.

Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd

De vergrijzing heeft invloed omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Ook mensen die roken, alcohol gebruiken, te zwaar zijn en te weinig bewegen lopen een groter risico op kanker. Risicofactor is ook overmatige blootstelling aan de uv-straling van de zon en zonnebanken. Volgens het IKNL is meer inzet nodig om kanker te voorkomen om het aantal diagnoses terug te brengen.

Tot op zekere hoogte stijgen de cijfers ook omdat artsen in een steeds vroeger stadium tumoren kunnen vinden in het lichaam. Dit gaat dan bijvoorbeeld om kleinere tumoren die in het verleden niet werden opgespoord. Dit soort snelle diagnoses zorgen ook voor een gestegen overlevingskans van kankerpatiënten. Eind augustus bleek uit jaarcijfers van IKNL dat waar kankerpatiënten tien jaar geleden 58 procent kans hadden om na vijf jaar na een diagnose nog te leven, dit overlevingspercentage de laatste jaren steeg naar 66 procent.

Lees ook:

De overlevingskans bij kankerpatiënten is de laatste tien jaar flink gestegen

Het aantal mensen met kanker dat vijf jaar na hun diagnose nog leeft, is gestegen. Diezelfde stijging is ook zichtbaar bij mensen die tien jaar geleden een kankerdiagnose kregen.