Kan het eigenlijk wel, onderscheid maken tussen vluchtelingen bij gezinshereniging?

De coalitie begeeft zich hoe dan ook op juridisch glad ijs als het morrelt aan het recht op gezinshereniging voor vluchtelingen. Dat bleek afgelopen winter nog, toen een handvol rechters gehakt maakte van het beleid waarmee de regering de nareis van families van vluchtelingen tijdelijk vertraagde. En dat terwijl staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) telkens volhield dat hij dacht dat het juridisch kon.

Ook nu zou zijn partij, de VVD, het recht op gezinshereniging willen beperken. De VVD wil een quotum van maximaal 200 gezinsleden van oorlogsvluchtelingen die per maand naar Nederland mogen komen, met een wachttermijn van twee jaar.

Respect voor gezinsleven

Of zulk beleid standhoudt voor de rechter is de vraag. “Iedereen heeft in Nederland recht op gezinshereniging”, stelt universitair docent migratierecht Karen Geertsema (Radboud Nijmegen) vast. Dat staat namelijk in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Een quotum van 200 gezinsleden per maand ziet Geertsema om te beginnen als onhoudbaar. “Dat lijkt me in strijd met het gelijkheidsbeginsel en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat stelt dat gezinshereniging valt binnen het recht op respect voor gezinsleven.” Oftewel: wat er in Den Haag ook wordt bedacht, iedere vluchteling moet alsnog de mogelijkheid worden geboden om op basis van de individuele situatie (direct) in aanmerking te komen voor gezinshereniging.

Het invoeren van een wachttermijn bij de gezinshereniging van zogeheten vluchtelingen met ‘subsidiaire bescherming’, zoals oorlogsvluchtelingen, is een twijfelgeval, zegt Geertsema. Het Europees Hof in Straatsburg achtte eerder een vergelijkbare maatregel van Zweden proportioneel, met als kanttekening dat er toen sprake was van erg hoge aantallen Syrische asielmigranten en het ging om een tijdelijke maatregel. Een bijzondere omstandigheid dus, en Geertsema vraagt zich af of daarvan nu sprake is. “Er is nu geen aanwijsbaar conflict waardoor plotseling veel asielmigranten naar de EU reizen.”

Nieuw asielsysteem

Behalve in Oekraïne, maar vluchtelingen uit dat land worden tijdelijk als ontheemd opgevangen, en hoeven geen asiel aan te vragen. Maar die temporaire maatregel eindigt begin 2025 en er is een scenario, waarschuwde de Adviesraad Migratie deze week nog, dat Oekraïners dan net als Syriërs of Afghanen asiel moeten aanvragen in Ter Apel. Dan zouden ook zij, vanwege hun status als oorlogsvluchteling, op de door de VVD gewenste beperkingen rond gezinshereniging stuiten.

Om die beperkingen te kunnen opleggen wordt in Den Haag gedacht aan de invoering van een nieuw asielsysteem, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die tijdelijk bescherming nodig hebben en vluchtelingen die nooit meer veilig in hun herkomstland kunnen leven, bijvoorbeeld vanwege politieke redenen, hun geaardheid of religie.

Vluchtelingen krijgen dan een A- of een B-status, en B geeft minder rechten. Nieuw is dit model niet, voor 2000 kende Nederland een vergelijkbaar systeem dat toen juist werd afgeschaft vanwege langslepende juridische procedures tussen de Immigratiedienst (IND) en vluchtelingen.

Geen afschrikwekkend effect

“Al die procedures zorgden destijds voor enorm veel extra werk voor de IND en voor rechtbanken. Want wanneer is iemand een oorlogsvluchteling of heeft iemand recht op permanente bescherming? Dat loopt vaak door elkaar”, zegt onderzoeker migratiebeleid Karin Geuijen (Universiteit Utrecht).

Het huidige Nederlandse stelsel met één asielstatus werd in 2020 door de Raad van Europa nog als ‘beste’ gekwalificeerd. Terug naar een twee-statusstelsel is daarom een slecht idee en contraproductief, betoogt universitair docent migratierecht Mark Klaassen (Leiden) in een blog. Dat leidt tot complexere asielprocedures terwijl de IND toch al overbelast is, schrijft hij. En als er kinderen in het spel zijn dreigt een schending van internationale kinderrechten zodra gezinshereniging wordt beperkt.

Als voorbeeld benoemt Klaassen Duitsland. In ons buurland geldt nu een twee-statusstelsel maar daar kijkt men met enige jaloezie naar het vereenvoudigde Nederlandse model. Het land voert namelijk tienduizenden procedures over de juiste status van vluchtelingen. Bewijs dat het strengere twee-statusstelsel een afschrikwekkend effect heeft op vluchtelingen blijkt ook niet uit de cijfers in Duitsland. Per hoofd van de bevolking melden zich in ons buurland meer asielzoekers dan hier.

