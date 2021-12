Kan deze lockdown een zorginfarct voorkomen?

Het kabinet houdt rekening met een snelle toename van het aantal besmettingen door omikron. Kan deze lockdown omikron afremmen, en een zorginfarct voorkomen?

Nederland gaat voor het tweede jaar op rij de feestdagen in met een harde lockdown. Sinds zondag is zo’n beetje alles gedwongen gesloten: horeca, winkels, binnensportlocaties, theaters, bioscopen. Alleen essentiële winkels en diensten zijn uitgezonderd. Ook moeten alle scholen dicht. Of ze na 10 januari open kunnen, beslist het kabinet begin volgend jaar.

De boodschap van premier Rutte en minister De Jonge was een lastige. Net nu de ziekenhuiscijfers dalen, is streng ingrijpen nodig vanwege de opkomst van een nieuwe coronavariant. Omikron wordt waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende coronavariant in Nederland. En het zorginfarct wat dan dreigt, hoopt het demissionaire kabinet met deze lockdown te voorkomen.

Van Dissel houdt rekening met een hoge piek in januari

Eerst een stapje terug. Stevent de zorg af op overbelasting door omikron? Omikron is veel besmettelijker dan de huidige deltavariant. Een virus dat zich zo rap verspreid, kan in korte tijd zorgen voor veel ziekenhuisopnames. Tenminste: als omikron net zoveel mensen ernstig ziek maakt als de huidige delta-variant. Volgens OMT-voorzitter Jaap van Dissel leidt dat - zonder maatregelen - tot een snelle stijging nog voor oud en nieuw, die in januari uitmondt in een piek die even hoog is als de eerste golf in 2020.

Zeker is dat niet. Omikron zou ook milder kunnen zijn dan eerdere varianten. Zuid-Afrikaans onderzoek wijst daarop. Maar de situatie daar is niet goed te vergelijken met ons land: de bevolking is er veel jonger, en wordt dus minder vaak ernstig ziek door corona. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken lijken meer op Nederland. Het aantal omikron-infecties loopt daar snel op. Maar het virus verspreidt zich in het begin vooral snel onder jongere generaties.

Omikron verspreidt zich te snel om af te wachten

Pas als ook ouderen in die landen besmet raken en - een week of twee later - in het ziekenhuis belanden, is volgens Van Dissel te zien wat Nederland te wachten staat. Omikron verspreidt zich in Nederland te snel om daarop te wachten, vindt het OMT. In Amsterdam steeg het aandeel omikron bij de positieve coronatests tussen 5 en 15 december van 1 naar 25 procent.

Bovendien liggen er nog altijd 609 coronapatiënten op de ic in Nederland (en 19 in Duitsland). Er is nauwelijks een buffer om een nieuwe stijging op te vangen.

Tijd kopen om te boosteren is effectief

Nederland heeft pas 1,5 miljoen boosterprikken gezet. In het Verenigd Koninkrijk heeft al bijna de helft van de bevolking boven de 12 zo’n oppepprik gehad. Uit Brits onderzoek blijkt dat de bescherming tegen een omikron-infectie na de booster zo’n 70 tot 75 procent is. Zonder booster beschermen de huidige vaccins naar schatting in ongeveer een kwart van de gevallen tegen omikron-infectie, al is de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname waarschijnlijk groter.

Gezien die situatie, is ‘tijd kopen’ - zoals het kabinet zegt - effectief. Het kabinet wil voor eind januari iedere volwassene die dat wil een boosterprik geven. De boosters zullen het aantal ernstig zieken door omikron verlagen.

Hetzelfde geldt voor de harde lockdown. Die leidt tot minder sociale contacten, en dat heeft hoe dan ook effect. De harde lockdown van vorig jaar december leidde twee weken later tot een daling van de patiëntenaantallen, die twee maanden aanhield.

We staan er deels slechter, deels beter voor dan vorig jaar

Of de maatregelen nu genoeg zijn om het vastlopen van de zorg te voorkomen, is een andere vraag. Vorig jaar hadden we ten tijde van de winterlockdown te maken met het originele coronavirus, dat veel minder besmettelijk is dan omikron. Daar staat tegenover dat we nu, anders dan toen, in elk geval een beetje beschermd zijn door de vaccins.

Veel hangt af van in hoeverre Nederlanders zich aan de regels en adviezen houden. Het draagvlak daarvoor stijgt: bij de laatste peiling van het RIVM, eind november, was bijvoorbeeld 86 procent bereid de anderhalvemeterregel te volgen.

Inmiddels weten we dat een winterlockdown lang kan duren. Vorig jaar bleven de basisscholen dicht tot 8 februari, het voortgezet onderwijs tot 1 maart en de winkels konden pas eind april weer volledig open. Bovendien kreeg Nederland van eind januari tot eind april een avondklok. Die is nu volgens Rutte niet overwogen, maar de vraag is of dat zo blijft. Het kabinet beslist in januari hoe het verder gaat.

Het OMT biedt in zijn advies van zaterdag twee sprankjes hoop. De experts volgen de internationale ontwikkelingen nauwgezet. Mocht omikron mild blijken, dan kunnen we mogelijk snel terug naar de situatie waarin Nederland alleen in de avonduren op slot zit. Bovendien willen de adviseurs van het kabinet in januari beoordelen welk effect de boosters hebben. Ook dat kan leiden tot een versoepeling.

