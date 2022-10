Kan de rechterlijke uitspraak het tij keren in de asielopvangcrisis?

Aan de lange lijst van critici van het Nederlandse asielbeleid kan nu ook de rechterlijke macht worden toegevoegd. Donderdag oordeelde de rechtbank Den Haag dat de opvang van veel asielzoekers niet menswaardig is. Dat moet anders, in sommige gevallen per direct. Gaat dit vonnis het slepende asielprobleem oplossen?

De uitspraak van de rechter is in de eerste plaats een ferme tik op de vingers van de regering en van uitvoeringsinstantie Coa (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Er zijn Europese humanitaire normen voor asielhulp en daar voldoen de opvang in Ter Apel en andere crisislocaties niet aan.

Lijst maatregelen

De rechtbank kwam ook met een lijst maatregelen die de regering en het Coa moeten doorvoeren. Per direct verbiedt de rechtbank dat kwetsbare asielzoekers in crisisopvang (een gymzaal of tent) worden geplaatst. Ook moet iedere asielzoeker direct toegang hebben tot drinkwater, genoeg voedsel en medische zorg. Voor de langere termijn veroordeelt de rechtbank de staat tot het voorzien van een menswaardige opvang voor elke asielzoeker, met normale huisvesting en sanitair.

Ook eist de rechtbank dat de problematiek van alleenstaande minderjarige vluchtelingen binnen twee weken wordt opgelost. Driehonderd van hen leven in Ter Apel op een plek met capaciteit voor 55 jongeren. De rechtbank noemt de situatie van deze groep ‘een grove inbreuk op hun grondrecht op menswaardige opvang’.

Het is huiswerk voor staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Hij moet dit vonnis samen met het Coa uitvoeren. Tijd rekken door in hoger beroep te gaan heeft geen zin: de rechtbank verplicht tot direct ingrijpen, los van juridische vervolgstappen.

‘Een vonnis is geen toverstaf’

Geen eenvoudige klus voor Van der Burg. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak benadrukte de regering dat ze voor de opvang van asielzoekers afhankelijk is van gemeenten. Sommige gemeenten zetten de hakken in het zand en willen niet meewerken. Een vonnis is geen toverstaf, aldus de regering.

In januari komt daar, als het aan Van der Burg ligt, een oplossing voor. Hij werkt aan een wet waarmee hij gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar die wet is nog niet klaar en moet nog door het parlement, waar hij gevoelig ligt.

Op de korte termijn moet de staatssecretaris dus uit een ander vaatje tappen. Zeggen dat de regering afhankelijk is van gemeenten, is te gemakkelijk. In Tubbergen bewees Van der Burg dat hij nu al een gemeente kan passeren en een locatie kan aanwijzen als asielzoekerscentrum.

Spoedwet

En Van der Burg heeft meer ongebruikt gereedschap. Hij zou, net als bij de komst van Oekraïense vluchtelingen, het staatsnoodrecht kunnen inzetten. Ook kan hij, in afwachting van zijn definitieve wetsvoorstel, een spoedwet schrijven waarmee hij gemeenten opvang kan verplichten.

Tot nu toe ontbrak het aan de (politieke) wil om dit probleem structureel op te lossen. Sinds vorig jaar trekt het Coa aan de bel over een tekort aan opvangplekken, een gevolg van bezuinigingen van eerdere kabinetten. Daarom stapte VluchtelingenWerk naar de rechter. Er wordt volgens de organisatie al een jaar getalmd.

Een rechterlijke stok achter de deur was volgens VluchtelingenWerk nodig om de asielopvangcrisis te bedwingen. Daarmee kent de zaak gelijkenissen met vonnissen in de klimaat- of stikstofproblematiek. Ook in die crises tikte de rechter de staat op de vingers, en dat leidde langzaam maar zeker tot verandering.

Een beetje extra wil

Belangrijk verschil met die zaken is echter dat dit vonnis per direct maatregelen vereist. Vrijdag komt staatssecretaris Van der Burg met een uitgebreide reactie op het vonnis. Donderdag stuurde hij alvast een hernieuwd verzoek om hulp naar gemeenten.

Toeval of niet: ’s middags meldden verschillende gemeenten dat zij plekken vrijmaken voor asielzoekers. Misschien zorgt dit vonnis inderdaad voor dat beetje extra wil dat nodig is om uit deze opvangcrisis te komen.

