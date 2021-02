Kamperen in een tentje bij min 10 in de Drentse bossen: ‘Koud? Welnee’

“Heb jij de aansteker wel mee?” Jesper Hommes (35) kijkt wat verschrikt naar zijn vriendin Evelyn Polhuijs (28). “Ja ... toch?”, stamelt ze. Het zweet breekt haar uit op het besneeuwde kampeerveld, maar al snel volgt de opluchting. “Even kreeg ik een hartverzakking. We hebben lucifers, gelukkig.”

De twee zijn net klaar met het opzetten van hun groene tentje in de sneeuw aan de rand van natuurkampeerterrein Borger in Drenthe. Hond Faya kruipt – met jasje aan – onder een deken, terwijl Hommes de tent induikt om de uitrusting nog een keer na te lopen. “De slaapzak is wel bestand tegen min 15!”, roept hij vanuit de tent. Polhuijs grijnst vanachter haar roze sjaal. “We kruipen gewoon tegen elkaar aan. Als het echt te koud wordt, kunnen we altijd nog naar huis.”

Voor het eerst gaan ze samen winterkamperen, precies in de koudste week in jaren. In de Drentse bossen koelt het deze nacht af tot min 10, is de verwachting. De besneeuwde dennenbomen, een schilderachtige ondergaande zon en het gevoel in the middle of nowhere te zitten maken veel goed. “Normaal zijn we veel in het buitenland”, legt Polhuijs uit. “Ik pak nu elke gelegenheid aan om op zoek te gaan naar een beetje avontuur.”

Boekingen stromen binnen

Wie denkt dat het met deze Siberische temperaturen uitgestorven is op de natuurcamping heeft het mis. Bij boswachter Martijn Harms, beheerder van het kampeerterrein, stromen deze week de boekingen binnen. Overal staan tentjes, caravans en campers. “Bijna twintig plekken zijn komende nacht bezet.”

Vijf jaar geleden kwam er een nieuw sanitairgebouw mét vloerverwarming, waarna het winterkamperen een vlucht nam. Elk jaar wordt het drukker, ziet Harms. “Tijdens de jaarwisseling waren zelfs alle 56 plekken bezet. Wie zien veel jonge mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en overprikkeling. Hier kun je niet op je telefoon voor de tent gaan zitten, dat is veel te koud. Houthakken, wandelen, vuur maken; je moet in beweging blijven.”

Vuurkorf

Frits van Komen (62) uit Den Helder stapt met stevige passen door de sneeuw op boswachter Harms af, op zoek naar een vuurkorf. “Mijn vrouw heeft me meegesleurd”, grapt Van Komen, die in een caravan slaapt. “Al lang geleden planden we dit. Met veel regen zouden we afzeggen. Maar met deze kou en sneeuw niet gaan? Geen denken aan. Kijk om je heen, wat willen we nog meer?”

Even verderop wrikt Peter Bijlholt (49) met succes een ingesneeuwde transportbus van twee medekampeerders los. “Dat heb ik ook weleens meegemaakt”, glimlacht Bijlholt, die samen met zijn vrouw Linet Battjes (48) sinds zaterdag op de natuurcamping staat. Hij laat zijn kampeertrots zien, een Toyota HiAce uit 1980. Binnen loeit een kacheltje. “Met kerst en tijdens de jaarwisseling stonden we hier ook.” De twee raakten verknocht aan het winterkamperen. “Het is machtig prachtig. Koud? Welnee. ’s Ochtends loop ik in korte broek naar de douche in de sneeuw. Ze verklaren me hier wel een beetje voor gek.”

Als de avond valt probeert Hommes een vuurtje te maken. Ondanks zijn ervaring maakt hij een beginnersfout. “Het hout is klam.” Gelukkig is daar boswachter Harms, die zijn avondronde maakt. Uit zijn bus haalt hij wat droog hout. Het helpt. Hommes krijgt het vuur aan en wrijft in zijn handen. “Straks onze vegaburgers op het gaspitje en voor het slapengaan een koude Paulaner. Daar krijg je het wel warm van!”

Lees ook:

Koen en Gina sliepen een jaar buiten: ‘In een land zonder wildernis wilden we de wildheid zoeken’

Koen Arts (38) sliep samen met zijn vrouw Gina (34) 365 nachten buiten, voornamelijk gewoon in de tuin. Overdag wilden ze ten minste de helft van de tijd buiten doorbrengen. Over hun zoektocht naar wildheid schreef Arts een boek: Wild Jaar.