Kamervoorzitter Bergkamp grijpt nu wel in: debat geschorst na uitspraak FVD’er Van Meijeren

Na een week waarin Kamerleden verschillende keren een beroep op haar deden om in te grijpen op het moment dat het debat ontspoort, voegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens het coronadebat de daad bij het woord. Ze schorst de vergadering als FVD-lid Gideon van Meijeren zegt op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en wil uitleggen wat hij daarmee bedoelt.

Het leidt tot rumoer in de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Fleur Agema zegt dat Van Meijeren ondanks zijn afwijkende mening wel de vrijheid heeft om die te uiten. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker verwijt Van Meijeren het debat niet op de inhoud te voeren. “Of je beschuldigt hier allerlei mensen van hele ernstige dingen die allemaal onzin zijn en doet aangifte, of je houdt erover op, gedraagt je als een vent en gaat gewoon het debat aan hier.”

Scheidsrechter of procesbegeleider?

Volgens Bergkamp heeft Van Meijeren in strijd gehandeld met het reglement van orde van de Tweede Kamer. Uiteindelijk mocht het FVD-lid wel uitleggen wat hij bedoelde met burgerlijke ongehoorzaamheid. Die is volgens Van Meijeren per definitie geweldloos. “Zonder burgerlijke ongehoorzaamheid was de slavernij niet afgeschaft.”

Eerder deze week merkte zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt op dat Bergkamp scheidsrechter was en geen procesbegeleider. Dat deed hij in reactie op uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders. Die noemde de hoofddoek een vrouwonderdrukkend, totalitair symbool dat niet in de Tweede Kamer thuishoort. Ook zei hij dat de VVD hem ‘kapot wil maken’. Journalisten zouden zich als lakeien van de macht gedragen, zei de PVV-leider ook. “Wij smeken u onze veiligheid en de veiligheid in dit land mede vorm te geven, door op te treden op momenten dat er expliciet racistische uitspraken worden gedaan”, reageerde BIJ1-leider Sylvana Simons op de woorden. Kamervoorzitter Bergkamp ging toen niet veel verder dan Wilders te verzoeken het debat respectvoller te voeren.

