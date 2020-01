Kamercommissie vraagt bij rechter om stukken AlFitrah-moskee

De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen van organisaties in Nederland, daagt de AlFitrah-moskee in Utrecht voor de rechter. Middels een kort geding wil de commissie inzage afdwingen in stukken die het van het moskeebestuur niet zegt te krijgen.

Volgens de advocaat van de AlFitrah-moskee, Anis Boumanjal, kan het bestuur van de moskee de stukken niet aan de commissie geven omdat die bij de Fiod liggen. In het Algemeen Dagblad zegt de advocaat dat ‘de ene poot van de overheid’ om stukken vraagt die ‘de andere poot heeft afgepakt'. De Fiod, die financiële fraude opspoort, heeft nog niet geantwoord op de vraag of de bewuste stukken inderdaad bij hen liggen.

Onder vuur

De AlFitrah-moskee is al langer onderwerp van controverse. Zo deed de Fiod in 2016 inderdaad een inval bij de moskee, omdat er een vermoeden was dat grote sommen geld werden witgewassen. Het Openbaar Ministerie zei toen ook te onderzoeken of geld werd gebruikt om terrorisme te financieren. De invallen hebben van toen hebben niet geleid tot strafrechtelijke vervolging.

Eerder raakte de moskee ook in opspraak omdat het een in België veroordeelde prediker had uitgenodigd. In september 2019 concludeerde onderzoeksinstituut Verwey Jonker dat de lessen die kinderen in de moskee krijgen ‘sektarische trekken’ hebben. Volgens de onderzoekers, die spraken met vijftig mensen die anoniem hun verhaal deden, leren jonge kinderen dat ze afstand moeten houden van alles wat niet-islamitisch is.

Volgens het Verwey Jonker instituut zet AlFitrah niet actief aan tot geweld maar kan het gedachtegoed dat er onderwezen wordt er wel een voedingsbodem voor zijn. Volgens de onderzoekers gebeuren er binnen de moskee dingen die op of over het randje van de wet zijn.

Het bestuur van de moskee maakte toen in een verklaring gehakt van het onderzoek, en noemde het ‘nietig’ en onderdeel van de ‘anti-islam haatcampagne’.

De Kamercommissie

De commissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’ is gestart in juli 2019, nadat NRC en Nieuwsuur meldden dat verschillende islamitische organisaties in Nederland gefinancierd en beïnvloed worden door organisaties uit het buitenland. De Tweede Kamer besloot tot een zogeheten ‘parlementaire ondervraging’, een mini parlementaire enquête, die het wel mogelijk maakt mensen onder ede te verhoren. Die verhoren beginnen in februari.

Lees ook:

Lessen bij Utrechtse moskee hebben sektarische trekken

De lessen die de Utrechtse AlFitrah-moskee aan kinderen geeft, hebben sektarische trekken. De wereld wordt strak ingedeeld in halal (toegestaan) of haram (verboden).

Fiod onderzoekt witwassen in moskeeën

De Fiod en politie hebben op twaalf locaties invallen gedaan. Er zijn ook invallen gedaan bij twee salafistische moskeeën in Utrecht en Tilburg.