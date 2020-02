Kamer wil nu daden tegen groeiend woningtekort

Bij een groot deel van de Kamer is het geduld op, zelfs bij regeringspartijen. Het kabinet moet de crisis op de woningmarkt te lijf. CDA-Kamerlid Erik Ronnes zei woensdag in een debat: “Het loopt spaak. Helaas kan het kabinet dit niet keren.” ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber voegde eraan toe: “Er gebeurt te weinig. We kunnen niet meer dralen.”

Er is een tekort aan woningen. De prijzen voor het kopen van huizen zijn hoog, de huren stijgen en voor de sociale huurwoningen zijn er lange wachtlijsten. In het debat over het tekort aan woningen konden alle Kamerleden voorbeelden aandragen van starters en ouderen die geen huis kunnen vinden en middeninkomens die regelmatig bijna de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur.

De hele Kamer signaleert ook dat het kabinet inmiddels over de helft is van zijn zittingstermijn en dat er meer moet gebeuren om de nood te lenigen.

Minister Stientje van Veldhoven (D66, wonen) zei dat zij ‘meer de regie’ gaat nemen. Zij schreef eerder deze week al aan de Kamer dat extra druk op provincies en gemeenten nodig is om bouwlocaties ter beschikking te stellen. “De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf.” Zij erkent dat ‘een onacceptabel aantal mensen’ geen eigen huis heeft. “Er is een flinke stap extra nodig”, meent Van Veldhoven. “Ik verwacht van alle partijen dat zij alles op alles zetten.”

Bouwen in groen

Het kabinet wil per jaar 75.000 nieuwe woningen bouwen en volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is eigenlijk nog meer ­nodig. Vorig jaar werd het doel bijna gehaald: het werden er 71.000. De verwachting van de bouwsector is dat het aantal nieuwe woningen dat dit jaar wordt opgeleverd lager zal uitvallen. Vandaar dat Van Veldhoven pressie uitoefent.

De VVD steunt dit ‘bouwen, bouwen, bouwen’ voluit. Dat brengt de markt weer in beweging, verwacht VVD’er Daniël Koerhuis. Wat hem betreft mag de woningmarkt nog verder worden geliberaliseerd. Bijvoorbeeld door bouwprocedures te versoepelen en door meer te bouwen in het groen buiten de steden in plaats van op kleinere terreinen binnen de bebouwde kom.

De VVD verdedigt de verhuurdersheffing, een belasting van gezamenlijk jaarlijks bijna twee miljard euro, die corporaties sinds zes jaar betalen. Net als de linkse oppositie vinden CDA en ChristenUnie juist dat corporaties meer armslag moeten krijgen om te bouwen voor de sociale huursector en voor middeninkomens. Beide coalitiepartijen bekritiseren daarom de verhuurdersheffing, maar willen die niet nu al schrappen.

Volgens de linkse oppositie is bouwen alleen niet genoeg. “We moeten ook de beschikbare woningen meer reguleren”, zei PvdA’er Henk Nijboer. Hij wil de berekening van huur in het middensegment aan banden leggen. “Met huren van 1100 euro of meer worden heel veel mensen werkende armen.”

Paul Smeulders van GroenLinks voegde daaraan toe: “Ook als je meer huizen bouwt, blijven de bestaande huizen te duur.”

