Kamer vreest economische ‘nachtmerrie’

Het kabinet gaat eind dit jaar bekijken of het noodpakket voor de economie nog voldoet. Bij het debat donderdag over de steun aan bedrijven en werknemers riep de PvdA op om de versobering van die hulp eventueel achterwege te laten. Het kabinet verlengt de maatregelen nu nog met drie maanden, maar wil van januari tot juli strengere voorwaarden stellen en minder geld uitgeven zodat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Vrijwel de hele Kamer is ongerust over het oplopen van het aantal besmettingen en de economische schade die dit kan veroorzaken. “Als het aantal besmettingen zo doorgaat is het van de gekke om de steun op 1 januari af te bouwen”, meent bijvoorbeeld Lodewijk Asscher (PvdA). “Dan zitten we in een nachtmerrie”, zei Steven van Weyenberg (D66) en kunnen de scenario’s van het kabinet in de prullenbak.

Als de tweede golf van besmettingen leidt tot een tweede lockdown ‘is de economische schade desastreus’, zei minister Wopke Hoekstra (financiën). Het kabinet rekent nu nog met 3 procent economische groei in 2021. Een tweede lockdown leidt volgens het Centraal Planbureau tot 3 procent krimp volgend jaar. Hoekstra: “Dat betekent faillissementen en honderdduizenden werklozen. Dat moeten we voorkomen.”

De oppositiepartijen tegemoetkomen

Het kabinet kreeg donderdag de steun van GroenLinks en PvdA voor het derde noodpakket. (Het eerste pakket was geldig van maart tot juni, het tweede van juni tot oktober). Daarvoor moest minister Wouter Koolmees (sociale zaken) deze oppositiepartijen tegemoetkomen. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer zodat het kabinet afhankelijk is van de instemming van een aantal andere partijen.

Asscher had eerder gepleit voor een ‘werkgarantie’. Koolmees zegde toe dat een bedrijf dat subsidie krijgt om de loonkosten door te betalen, en dat toch een deel van de werknemers wil ontslaan, verplicht hulp moet bieden bij het vinden van ander werk. Daarnaast gaat een regeling voor vervroegd pensioen voor zware beroepen eerder in. Daarmee zijn de belangrijkste wensen van de PvdA ingewilligd.

Op verzoek van GroenLinks hoeven jongeren (tot 27 jaar) tot 1 juli niet vier weken te wachten voordat zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. In die periode is ook het verbod om bij te verdienen buiten werking. Verder komt er snel een nieuwe pot met geld voor loopbaanadvies en omscholing. In augustus was er al 50 miljoen euro beschikbaar. Binnen een paar weken kwamen er 22.000 aanvragen en was het geld op. Op verzoek van GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders komt er nu een pot voor hulp aan 40.000 mensen.

Bedrijven kunnen in ‘winterslaap’ Sommige bedrijven hebben het moeilijk door de coronacrisis maar verwachten weer winst te maken als die voorbij. Die kunnen binnenkort aanspraak maken op een ‘Doornroosje-arrangement’. Minister Eric Wiebes (economische zaken) wil bedrijven hulp aanbieden om gebruik te maken van een wijziging van de faillissementswet. In december komt hij met een voorstel. Via een zogeheten dwangakkoord zijn schuldeisers en aandeelhouders gebonden aan afspraken over wat Wiebes ‘een winterslaap’ noemt (ANP).

