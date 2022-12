Kamer roept kabinet op om stikstof shoppen Schiphol per direct te stoppen

De toenemende jacht op stikstofruimte van veehouders leidt ook politiek tot steeds meer beroering. In de provincies Gelderland en Utrecht, die onlangs onaangenaam werden verrast omdat Rijkswaterstaat met ‘boerenstikstof’ de A27 wil verbreden. Maar zeker ook landelijk. Nu Schiphol openlijk toegeeft de uitstoot van veehouders op te kopen, wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat het kabinet daar zo snel mogelijk een einde aan maakt.

1 Hoe kan het dat Schiphol geen natuurvergunning heeft?

Luchthaven Schiphol bestaat al veel langer dan de huidige regelgeving over natuurbescherming en stikstofuitstoot. Beschermde natuurgebieden in de buurt van het vliegveld zijn in de jaren negentig aangewezen, nadat de zogeheten ‘Habitatrichtlijn’ van kracht werd.

Eigenlijk was dat het moment waarop de stikstofuitstoot van Schiphol in een vergunning had moeten worden vastgelegd. De hoeveelheid stikstof die toen al de lucht in ging, mag het vliegveld in feite met recht uitstoten. Maar sindsdien is het vliegveld fors gegroeid, met extra uitstoot als gevolg. Voor die extra stikstof is dus een vergunning nodig.

2 Hoeveel stikstof stoot Schiphol sindsdien dan extra uit?

Dat is al een discussie op zich. Milieuorganisatie MOB gaat uit van de ongeveer 250.000 vliegbewegingen in 1992, het moment dat de Habitatrichtlijn in werking trad. Het ministerie van infrastructuur en verkeer rekent met heel andere getallen. Want rond de eeuwwisseling zijn nog nieuwe afspraken gemaakt dat het vliegveld tot 460.000 of 480.000 vluchten per jaar zou mogen groeien. Schiphol telt - afgezien van een forse coronadip - zo’n 500.000 vluchten per jaar. Het kabinet zet om diverse redenen al in op een krimp tot 440.000 vliegbewegingen.

3 Wat is er nodig om Schiphol aan een vergunning te helpen?

Dat heeft het ministerie eerder dit jaar laten berekenen. Als het vliegveld inderdaad 460.000 of 480.000 vliegbewegingen mag herbergen, is de opgave op het oog te overzien. Dan zou er hoogstens 10 gram te veel stikstof vanaf Schiphol terechtkomen op de natuur die het meest door het vliegveld wordt aangetast. Complex is wel dat vliegtuigen stikstof over een groot gebied verspreiden. Daarom komt er wel op heel veel hectares een beetje stikstof neer.

Volgens de berekening van het ministerie is het weghalen van uitstoot bij industrie in bijvoorbeeld Velsen, Zaanstad of Amsterdam de effectiefste manier om Schiphol aan een vergunning te helpen. Dat komt omdat stikstof uit de industrie (NOx) - net als die van vliegtuigen - relatief ver verspreidt. Als een fabriek stopt of stikstof reduceert, heeft dat dus een relatief klein effect, maar wel op heel veel hectares aan natuur.

Voor de ‘probleemhectares’ die dan overblijven, komen boeren in beeld. De stikstof uit stallen (NH3) landt voor een groter deel dichtbij de bron. Daarom is uitkoop van een veehouder ‘geschikter’ om relatief veel stikstof op een specifieke, nabijgelegen hectare aan natuur te reduceren.

4 Wordt er echt zo op boerenstikstof gejaagd?

Dat viel lange tijd wel mee: de meeste stikstofruimte van boeren ging naar andere boeren, bleek onlangs uit een inventarisatie van Rijk en provincies. Maar die cijfers liepen slechts tot maart van dit jaar. Terwijl juist de laatste maanden steeds meer partijen op de vergunningsruimte van veehouders azen. Vermoedelijk ook omdat gaandeweg steeds duidelijker is geworden dat het kabinet de vergunningscrisis op korte termijn niet vlot weet te trekken.

Intussen beklagen provincies zich over het opkoopgedrag van zowel Rijkswaterstaat als Schiphol. Maar met name rondom de vliegvelden is nog ontzettend veel onduidelijk. Want rekent het kabinet terecht met minstens 460.000 vluchten, of ligt de 250.000 van MOB dichter bij de waarheid? Het is een vraag die waarschijnlijk vroeg of laat voor de rechter zal komen.

Begin volgend jaar doet de Raad van State weer een belangrijke uitspraak over de manier waarop de stikstofneerslag nu wordt berekend. Daarbij hanteert het kabinet een ‘25 kilometer-afkapgrens’: stikstof die volgens de modellen verder dan 25 kilometer van de bron neerslaat, hoeft niet te worden gecompenseerd.

Dat is discutabel, want juist bij Schiphol blijft dan het overgrote deel van de stikstof buiten beeld. Als die wél moet meetellen, dan moet het vliegveld voor zo'n beetje elke hectare aan natuur in Nederland compensatie zoeken. Mocht een van beide onzekerheden in het nadeel van Schiphol uitpakken, dan zou de luchthaven in theorie al snel honderden boeren moeten uitkopen om tot legalisatie te komen.

5 Wat doet de politiek aan die stikstofhandel?

Minister Christianne van der Wal van stikstof en natuur maakte onlangs bekend dat de overheid een ‘eerste recht op koop’ gaat vastleggen voor vrijkomende stikstofruimte van boeren. Een partij als Schiphol moet dan eerst langs het loket voor goedkeuring. Als de overheid dan consequent is, krijgt het vliegveld nul op rekest.

Het kabinet was immers duidelijk over de nu te volgen route: eerst moet er met een gerichte uitkoopregeling voor boeren een begin worden gemaakt met natuurherstel. Pas dan kunnen andere boeren - de Pas-melders die door fouten van de overheid zonder vergunning zitten - worden gelegaliseerd. En pas daarna komen snelwegen, vliegvelden, bouwprojecten en al het andere weer aan de beurt, mits de staat van de natuur dat toelaat.

Maar het kost nog wel een paar maanden tijd om dat eerste recht op koop vast te leggen. Met alle risico’s van dien dat partijen als Schiphol juist nu nog hun slag slaan. De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag twee verschillende moties aan om het vliegveld een halt toe te roepen. Een van GroenLinks en PvdD, die het kabinet direct oproept om Schiphol te stoppen. En een iets algemenere van CDA, SGP en BBB, die vraagt ‘een halt toe te roepen aan de stikstofjacht op boeren voor snelwegen en luchtvaart’.

