Kabinet ziet ruimte voor versoepelingen, maar vanuit de zorg neemt de kritiek toe

De eerste grote versoepelingen van de coronabeperkingen zijn misschien al op korte termijn mogelijk. Vrijdag was het kabinet nog somber, maar per 28 april zouden wellicht toch al de terrassen open kunnen en kan de avondklok verdwijnen. Het besluit moet dinsdag vallen.

Het kabinet is een stuk positiever geworden, doordat de ziekenhuiscijfers stabiliseren. Als die cijfers gunstig genoeg blijven, durft het kabinet versoepelingen aan, was zondag de uitkomst van informeel beraad op het Catshuis. De coronaministers en premier Rutte overlegden daar met deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Ook heropening van de detailhandel is besproken, en het verruimen van de bezoekersregeling van één naar twee gasten.

Versoepelen blijft een heikele beslissing, want er mag maandag en dinsdag niets meer tegenzitten. De belangrijkste voorwaarde die het kabinet heeft gesteld is dat de ziekenhuisopnames over de piek heen zijn. Premier Rutte was vrijdag nog somber daarover.

Het zijn plussen en minnen die het kabinet optelt. Dit weekeinde was het beeld dat de cijfers zich stabiliseren. Het kabinet neemt daarnaast in de overwegingen mee dat steeds meer mensen hun prik hebben gehad. Minder positief is dat het virus nog steeds flink rondgaat. Het aantal besmettingen ligt nog op zo'n 8600 nieuwe per dag. Het OMT waarschuwde een week geleden nog voor een snelle en grote toename van de besmettingen.

Burgemeesters drongen op versoepelingen aan

Het besluit valt terwijl het land zwaar verdeeld is. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s drongen zondag opnieuw op versoepelingen aan. De coronamaatregelen zijn volgens hen niet meer te handhaven nu het mooier weer wordt. Een feest van voetbalsupporters in Leeuwarden, afgelopen vrijdag, versterkt dat beeld. Wat de beslissing ook ingewikkeld maakt, is dat het kabinet voornemens is in één keer een grote stap te maken. Het gaat niet alleen over de avondklok en de terrassen. Per 28 april zouden dan ook de winkels onder voorwaarden weer open kunnen gaan, en de bezoekregeling verruimd worden van eén naar twee gasten thuis.

Terwijl in het Catshuis over het vieren van de teugels wordt nagedacht, richt een groep zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen hun pijlen op de Fieldlab-evenementen. “Een kostbare impulsaankoop om de gemoederen te sussen”, noemen voorzitters van onder meer het CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland MC de geplande investeringen van het kabinet in de experimenten. De 925 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt zouden veel beter kunnen worden uitgegeven aan andere dingen, zoals gezondheid en preventie.

Ook vragen de ondertekenaars van het manifest zich af hoe waardevol de experimenten nu zijn. Het plan van de overheid is immers dat iedereen begin juli in ieder geval één coronavaccin heeft gekregen. Dan kunnen de evenementen sowieso doorgaan, redeneren de zorgprofessionals. De prioriteit van het kabinet zou dus beter bij het vaccineren kunnen liggen.

Petitie tegen Oranjedag

In Breda wordt ondertussen gewikt en gewogen over een groot dansfeest dat voor komend weekend in de stad gepand staat. Tijdens ‘Oranjedag’ wil Radio538 als testevenement een feest voor zo'n tienduizend mensen op het Chasséveld organiseren. Een petitie, opgezet door de in het Amphia Ziekenhuis in Breda werkzame chirurg Rogier Crolla, om een stokje te steken voor die massasamenkomst is inmiddels ruim 200.000 keer ondertekend.

Maarten van Smeden, medisch statisticus aan het UMC Utrecht, hekelt vooral het gebrek aan transparantie bij de Fieldlab-onderzoeken. “Het is heel ernstig dat de overheid geen openheid geeft over het onderzoeksplan en de precieze vragen die dienen te worden beantwoord.”

Volgens Van Smeden kunnen de experimenten zonder openbare onderzoeksopzet moeilijk op waarde worden geschat. “Als we straks een rapport krijgen, weten we niet of we niet kijken naar een selectie resultaten die de overheid goed uitkomt.” De statisticus is daarom niet overtuigd van het nut. “Het is een hoop geld, dat vast ook elders goed zou zijn besteed. En los daarvan neem je een enorm gezondheidsrisico.”

Burgemeester Paul Depla van Breda zei zondag dat hij nog steeds achter Oranjedag staat. Ook het kabinet is niet van zins om te stoppen met de Fieldlabs. Wel gaat het kabinet maandag met de gemeente Breda overleggen.

