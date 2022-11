Kabinet wil wildwest bij stikstofhandel aan banden leggen

Selectie van belangrijke punten uit de stikstofplannen

De stikstofplannen die het kabinet vrijdagmiddag presenteerde bevatten ook een aantal andere belangrijke punten. Hieronder een selectie:

* Het kabinet gaat zich ‘tot het uiterste inspannen’ om de financiële schade van Pas-melders te vergoeden. Pas-melders zijn bedrijven die door fouten in het stikstofbeleid nu geen vergunning hebben. Dat maakt hen juridisch kwetsbaar: in Overijssel dreigen voor enkele veehouders hoge boetes. Milieuorganisatie Mob dwong via de rechter af dat de provincie daar nu móét handhaven. Ook in andere provincies lopen rechtszaken en ligt eenzelfde scenario vroeg of laat in de rede.

“Ik was onlangs bij een familie die hiermee te maken heeft”, zegt stikstofminister Christianne van der Wal in een interview met Trouw. “De man zei: ‘Ik voel me gewoon crimineel, terwijl ik er helemaal níks aan kan doen.’ Hij heeft gelijk, het komt door óns. Door overheidsfalen. Ik ben na dat gesprek met tranen in mijn ogen weggereden. Je ziet hoeveel verdriet mensen hebben en dan moet je zeggen: Sorry, ik heb geen oplossing. Dat is vreselijk. ”

Hoe zo'n schadevergoeding werkt, is nog niet duidelijk. Het is in elk geval niet zo dat het Rijk simpelweg de boete betaalt. Dan zou immers de overheid de boete betalen die ze zichzelf oplegt, waarbij dus óók de prikkel verdwijnt om het probleem op te lossen.

Piekbelasters

* Ook hoe de uitkoopregeling voor 2000 à 3000 piekbelasters er precies uit komt te zien, blijft in de brief van vrijdag nog ongewis. In diverse media verscheen de afgelopen dagen het bericht dat deelnemende bedrijven 120 procent van de marktwaarde uitbetaald krijgen. Dat percentage staat nog niet op papier en kan minister Van der Wal ook nog niet bevestigen.

De brief spreekt van een percentage van ‘ruim boven de 100 procent’. Maar hoe ruim precies, dat hangt vooral van de Europese Commissie af. Brussel moet toetsen of de regeling voldoet aan de staatssteunregels. Over de gesprekken met Europa toont Van der Wal zich optimistisch. “We laten nu ook zien dat de aanpak van de stikstofcrisis ons menens is.”

Ook veehouders die niet tot de groep piekbelasters behoren, kunnen overigens van een uitkoopregeling gebruikmaken. Zij krijgen dan 100 procent van de marktprijs vergoed - en dus niet méér dan dat. Voor piekbelasters geldt overigens dat er ook andere opties zijn dan uitkoop. Zij mogen ook stikstof reduceren door hun bedrijfsvoering aan te passen.

Piekbelasters die niet met de overheid gaan praten over uitkoop of verlaging van hun uitstoot, nemen daarmee in feite een gok. Als de piekbelastersoperatie genoeg stikstofruimte oplevert om uit de impasse te komen, dan kan het zijn dat ze de dans ontspringen. Maar als de regeling niet genoeg stikstofruimte oplevert, zal de overheid juist bij hen aankloppen met dwingende maatregelen.

Innovatief stalsysteem

* Het wordt voor veehouders de komende tijd lastig om een nieuwe, innovatieve stal te bouwen. Dit soort ‘emissiearme stallen’ wordt door boeren en het kabinet juist gezien als een van de oplossingen voor de stikstofcrisis. Door poep en plas gescheiden op te vangen of door stallucht te zuiveren, ligt de uitstoot van zo’n nieuwe systeem - althans op papier - lager dan van een traditionele stal.

Daarom mochten boeren en provincies met een veel lagere uitstoot per dier rekenen dan bij een traditionele stal. Maar omdat diverse rapporten inmiddels vraagtekens zetten bij de werking, wordt dat ijs juridisch steeds gladder. De Raad van State concludeerde bij drie melkveesystemen al dat provincies bij een vergunningaanvraag niet langer mogen rekenen met de beloofde stikstofvermindering. Het is nu te onzeker of die er wel komt.

Die onzekerheid is er vooralsnog in feite bij elk innovatief stalsysteem, concludeert het kabinet nu. Een vergunning mag daarom niet langer gebaseerd worden op de stikstofwinst die de bestaande lijst van emissiearme systemen belooft. Het wordt daardoor veel moeilijker om een vergunning te krijgen.

Dat kan met name in Noord-Brabant tot grote problemen leiden. Daar worden emissiearme stallen per 2024 verplicht voor boeren die nu een stal van - afhankelijk van de sector - meer dan vijftien of twintig jaar oud hebben. Zij moeten de komende maanden al een vergunning aanvragen. Dit terwijl uitstel van de aangescherpte staleisen politiek erg gevoelig ligt: de maatregel is al een keer opgeschoven en de coalitie sneuvelde in 2019 vanwege het stallenbeleid.

